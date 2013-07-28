92 درصد از بودجه معاون فني و عمران شهرداري مشهد جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حميد گشايشي، ظهر يكشنبه، در جلسه شوراي شهر مشهد در بيان گزارش عملكرد 6 ساله معاونت فني و عمران شهرداري مشهد از سال 1386 تا سال 1391، اظهار كرد: از بودجه سال 91 معاونت فني و عمران شهرداري مشهد حدود 92 درصد جذب شد در حالي كه جذب متوسط شهرداري در سال 90 مقدار 67 درصد برآورد شده است.

وي ادامه داد: جذب 92 درصدي بودجه از يك سو نشان از تلاش بي وقفه در اجراي پروژه هاي عمراني داشته و از سوي ديگر بيانگر توجه ويژه شهرداري مشهد به امور عمراني شهر است.

وي با اشاره به فعاليت صورت گرفته در حوزه احداث معابر و شريان هاي ارتباطي، گفت: حوزه معاونت فني و عمران كوشيده است با تعريف و اجراي مسيرهاي جديد رفت و آمد از طريق ايجاد راه ها و بزرگراه ها و همچنين ترميم و بازسازي راه هاي موجود، اسباب كاهش زمان و هزينه سفرهاي درون شهري را براي شهروندان و مسافران فراهم آورد.

معاون فني و عمران شهردار مشهد ادامه داد: اين مجموعه از سال 1386 تاكنون با اجراي 28 پروژه راه سازي و صرف هزينه اي بالغ بر 123 ميليارد تومان و استفاده از 670 هزار تن آسفالت موفق به احداث 160 كيلومتر راه شده است.

وي تصريح كرد: راه سازي شهري يكي از وظايف مديريت شهري محسوب مي شود كه خوشبختانه در دوره فعلي مديريت شهري توانستيم به اين خواسته مردم پاسخ مثبت بدهيم.

گشايشي عنوان كرد: مشهد شهري با بيش از 2.5 ميليون نفر جمعيت و 28 ميليون زائر در سال و كلانشهري با نيازهاي يك پايتخت است كه اجراي پروژه هاي فني و عمران در آن سخت و دشوار است.

معاون فني و عمران شهردار مشهد ادامه داد: ترافيك شهر مشهد يكي از مهمترين مشكلات در اجراي پروژه هاي عمراني است و ما نمي توانيم براي اجراي پروژه ها، معابر را مسدود كنيم و اين بر سختي كار مي افزايد، اما خوشبختانه همراهي مردم و تلاش پيمانكاران غلبه بر اين مشكلات را تسهيل كرده است.

وي افزود: خادمان عمراني شهر مشهد با وجود همه مشكلات، تمام توان خود را به كار بستند تا شهروندان و زائران پايتخت معنوي ايران در رفاه و آسايش بيشتري است.

گشايشي با اشاره به حوزه معاونت فني و عمران شهرداري مشهد، تاكيد كرد: اين حوزه عهده دار سياست گذاري و برنامه ريزي در قالب طرح تفضيلي و جامع، مديريت، طراحي، اجرا و نظارت بر پروژه هاي عمراني و مديريت هماهنگي و برنامه ريزي امور عمراني ايفاي نقش مي كند.

معاون فني و عمران شهرداري مشهد با بيان اينكه مطالعه، بررسي، شناخت و اولويت بندي نيازهاي زيربنايي عمراني شهر بر اساس طرح تفضيلي و اجرا، كنترل و نظارت بر فعاليت هاي عمراني سطح شهر از جمله مهمترين وظايف حوزه معاونت فني و عمران است، افزود: تهيه و تدوين ضوابط عمراني و ابلاغ آنها به مناطق و سازمان ها و نظارت بر حسن اجراي آنها در چهارچوب نظام فني و اجرايي و تشكيل كميسيون هاي فني در حوزه عمران شهر و پيگيري و نظارت بر رعايت دقيق مصوبات و تصميمات اتخاذ شده در كميسيون ها از ديگر وظايف اين معاونت است.