به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق ظهر یکشنبه در کارگروه گردشگری شهرستان همدان گفت: صنعت گردشگری شهرستان همدان با وجود فعالیت های صورت گرفته شده تاکنون جایگاه خود را نیافته است.

وی افزود: با توجه به چشم انداز های موجود در شهرستان همدان، گردشگری از جمله مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

توسعه گردشگری زمینه ساز ایجاد درآمد است

فرماندار شهرستان همدان بیان داشت: با توجه به اینکه گرمای هوای استان در سال جاری وضعیت کشاورزی و صنعت را تحت تاثیر قرار داده است، بحث گردشگری می تواند زمینه ساز درآمد نیز باشد.

شهرداری می تواند تاثیر بسیار زیادی را در راستای توسعه گردشگری داشته باشد

قهرمانی مطلق با اشاره به اینکه گردشگری شهرستان همدان با وجود فعالیت های صورت گرفته تاکنون جایگاه خود را نیافته است، اظهار داشت: شهرداری می تواند تاثیر بسیار زیادی را در راستای توسعه گردشگری داشته باشد.

وی همچنین اظهار داشت: با توجه به وضعیت مالی موجود تدبیر میراث فرهنگی در راستای بکارگیری از بخش خصوصی برای تامین هزینه های خود بسیار خوب و مناسب است.

21 برنامه متنوع و اثرگذار توسط مجموعه میراث فرهنگی شهرستان همدان اجرا می شود

فرماندار شهرستان همدان گفت: اجرای 21 برنامه متنوع و اثرگذار که در مجموعه میراث فرهنگی شهرستان همدان تدارک دیده شده ازعید فطر آغاز می شود.

قهرمانی مطلق افزود: این برنامه های تدارک دیده شده در راستای اثر گذاری، تنوع بخشی و جذب گردشگر در شهرستان همدان اجرا می شود.

باغ موزه همدان در راستای جذب گردشگران داخلی و خارجی جایگاه ویژه ای دارد

وی همچنین با اشاره به جایگاه باغ موزه همدان در راستای جذب گردشگران داخلی و خارجی، بیان داشت: باغ موزه همدان با وجود اثرگذاری و ابتکارات موجود در آن باید بدرستی در کشور شناسانده شود.

فرماندار شهرستان همدان با اشاره به اینکه از اول شهریور ماه می توان شاهد پرواز های بیشتری در فرودگاه همدان بود، اظهار داشت: فعال کردن تور های گردشگری در راستای توسعه صنعت جذب گردشگر باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

قهرمانی مطلق در ادامه گفت: مسابقات اسکی روی چمن قهرمانان جهان شهریور ماه در شهرستان همدان برگزار می شود.

وی همچنین با بیان اینکه از روستاهای دارای جاذبه های گردشگری شهرستان همدان نباید غافل شد ، اظهار داشت: برخی از روستاهای موجود در شهرستان همدان که دارای افق های گردشگری هستند باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

با توجه به ظرفیت های موجود در شهرستان همدان در فصل زمستان هم می توان شاهد حضور گردشگر بود

فرماندار شهرستان همدان همچنین با اشاره به اینکه با توجه به ظرفیت های موجود در شهرستان همدان در فصل زمستان هم می توان شاهد حضور گردشگر بود، بیان داشت: صدا و سیما باید یک برنامه هدفمند در راستای معرفی پتانسیل های تاریخی و گردشگری شهرستان همدان داشته باشد.

در راستای ارائه هرچه بهتر اقلام سوغات همدان باید مصوبه ای طرح و اجرا شود

قهرمانی مطلق در پایان سخنانش با اشاره به اینکه نوع بسته بندی سوغات همدان بر روی مسافران بسیار اثر گذار است، اظهار داشت: در راستای ارائه هرچه بهتر اقلام سوغات همدان باید مصوبه ای طرح و اجرا شود.