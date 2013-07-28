به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسن طریقت منفرد روز یکشنبه در حاشیه افتتاح مجتمع نیمه صنعتی صنایع غذایی در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای کشور گفت: برخی داروخانه‌ها به بهانه اینکه داروی ایرانی را ندارند، برای کسب سود بیشتر، داروی خارجی را به بیماران می دهند که این مسئله جای تاسف دارد.

وی با تاکید بر اینکه سیستمهای نظارتی باید دقت بیشتری در این زمینه داشته باشند، افزود: از داروخانه‌ها و داروسازان خواهش می‌کنم با این وضعیت اقتصادی بار اضافی به بیمار تحمیل نکنند. از طرف دیگر ما در سراسر کشور با 10 هزار داروخانه در تماس هستیم که نظارت بر تمام آنها آسان نیست.

طریقت منفرد گفت: به مردم قول می‌دهم اگر چنین تخلفاتی را اطلاع دهند، بلافاصله خسارت آنها را پرداخت کرده و تکلیف داروخانه متخلف را روشن کنیم.

وزیر بهداشت در خصوص آخرین وضعیت کمبودهای دارویی در کشور اظهارداشت: کمبودها در حال برطرف شدن است به طوریکه تعداد داروهایی که دسترسی به آنها محدود است به زیر 30 قلم رسیده است. همچنین با همکاری بانک مرکزی و گمرک و همچنین تامین خط اعتباری ریالی، در نظر داریم به سرعت مواد دارویی مورد نیاز کشور برای حدود یک سال آینده را تامین کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی بر اینکه آیا لازم نیست بیمه درمان زیر نظر وزارت بهداشت قرار گیرد، گفت: نه، بیمه تامین کننده منابع است و وزارت بهداشت فراهم کننده خدمت، بیمه خریدار و وزارت بهداشت فراهم کننده است. هیچ جای دنیا نیز خریدار نمی‌تواند زیر بلیت فروشنده باشد. حتی اگر روزی بخواهد چنین ارتباطی برقرار شود بیمه باید جایگاه خودش را داشته باشد. البته بیمه‌ ها در کشور هنوز از جایگاه واقعی برخوردار نشده‌اند. باید اجازه داد تا بیمه‌ ها خود را شکل دهند و در زمینه خرید راهبردی، بسیاری از مشکلات مردم را برطرف کنند و از امانت مردم صیانت کنند.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص واریز مابه التفاوت قیمت دارو به حساب بیماران تامین اجتماعی، گفت: ما دوست داشتیم این کار مدتها پیش انجام شود اما در اجرای این موضوع مشکلاتی وجود داشت. یکی از نیازهای ما به این منظور، شماره حساب خانواده‌ها بود. این شماره حسابها در اختیار سازمان هدفمندی قرار داشت که برای ارائه آن مشکلات قانونی داشتند. در مجموع مشکلات با همراهی نهادهای دست اندرکار به حداقل رسیده است.

طریقت منفرد تاکید کرد: مقرر شده که از زمان گران شدن قیمت دارو تا اول مرداد ماه، وزارت بهداشت مابه التفاوت قیمت دارو را به حساب بیماران واریز کند. طی جلسه‌ای که با شورای امنیت ملی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که وزارت بهداشت یارانه دارو را در اختیار بیمه‌ها قرار دهد و مابه التفاوت قیمت دارو از مرداد ماه به بعد را بیمه‌ها به حساب مردم واریز کنند. انتظار ما این است که یارانه دارو به سیستم معمول بیمه‌ها نرود چرا که پرداختهای بیمه‌ها با تاخیرهای طولانی همراه است.

وزیر بهداشت درباره چگونگی پرداخت ما به التفاوت قیمت دارو به سایر بیمه شدگان نیز گفت: اواخر هفته گذشته لیست بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی را گرفتیم البته ممکن است نام برخی افراد داخل این لیستها نباشد پس از اینکه مردم باور کردند که این ما به التفاوت قیمت دارو از سوی وزارت بهداشت پرداخت می‌شود می‌توانند با سامانه 1490 تماس بگیرند و مشخصات خود را اعلام کنند.

وی همچنین به افرادی که از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند، اما لازم است که برای تهیه داروهای گران قیمت به آنها کمک مالی شود، اشاره کرد و گفت: کمک به افرادی که پوشش بیمه‌ای ندارند برای بیمه چیز جدیدی است که طی تفاهمنامه‌ای در نظر داریم این مشکل را حل کنیم.

طریقت منفرد همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره شایع شدن ویروس جدید چشمی در تهران گفت: این ویروس چیز جدید و خطرناکی نیست.

وزیر بهداشت در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا بیمارستانها می‌توانند به بهانه نپرداختن هزینه‌های بیمارستان اجازه ترخیص بیمار را ندهند، گفت: قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد اما بیمارستانها در تامین هزینه‌هایشان با دو مشکل مواجه اند. ابتدا آنکه مطالبات زیادی از بیمه‌ها دارند و دیگر آن که تخصیص اعتبارات آنها نیز با مشکل مواجه است. اما این مباحث دلیل نمی‌شود تا بیمار را به بهانه نپرداختن هزینه‌ها، ترخیص نکنند بیمارستانهای خصوصی نیز قانونا نباید چنین کاری کنند.

تاکید بر اصلاح کیفیت نانهای مصرفی در کشور

وزیر بهداشت همچنین در مراسم افتتاح مجتمع نیمه صنعتی صنایع غذایی و انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور، بر ضرورت اصلاح کیفیت نانهای مصرفی در کشور تاکید کرد.

وی افزود: امروز وظیفه تولیت سلامت در دنیا پیشگیری از بروز بیماریهای غیرواگیر است. مهمترین امر در این زمینه تغذیه است. متاسفانه دنیا و از جمله ایران امروز گرفتار تامین غذای سالم برای سفره مردم هستند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه در فرهنگ ایرانی نان بخش اصلی را در سبد غذایی مردم تشکیل می‌دهد، افزود: خوشبختانه کشور می‌تواند به غلات سالم دسترسی داشته باشد و از سالم بودن آن نیز اطمینان داشته باشد. این در حالی است که نمی‌توانیم انواع پروتئین‌ها، میوه‌جات، ‌سبزیجات سالم و غیره را به آسانی و با اطمینان از سالم بودن آن در دسترس داشته باشیم اما تامین غله سالم مقدور است و حتی قادریم که در تولید این غله خودکفا باشیم.

وی با اشاره به اهمیت نان در سبد غذایی مردم، گفت: امروز مصرف نان طوری گسترش یافته که می‌توان نان را به تنهایی به عنوان یک غذای صد درصد کامل و مغذی از طریق افزودنی‌های سالم و انرژی زا تامین کرد. اگر در این زمینه همت شود که ابتدا دینمان به مردم را از طریق فراهم کردن نان سالم ادا کنیم، به تدریج می‌توانیم به جایگزین کردن سایر مواد غذایی سالم و ارزشمند نیز بپردازیم.

وزیر بهداشت در این باره ادامه داد: با علمی شدن صنعت نان می‌توان نان کامل را در دسترس مردم قرار داد که علاوه بر آن که سالم است می‌تواند جایگزین اکثر مواد غذایی نیز باشد.

وزیر بهداشت در پایان گفت: اگر سرمایه گذاری لازم صورت بگیرد می‌توانیم آغاز یک غذای سالم و قابل اطمینان را در پیش گیریم به طوری که ابتدا به تامین نان سالم به تدریج به سمت تامین سایر مواد غذایی و تولیدات تغذیه‌ای سالم نیز حرکت کنیم.