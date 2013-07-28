هنرمندان زاهدانی از محراب تا معراج را به نمایش گذاشتند

حجت السلام عباس دانشی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این نمایش که از شب گذشته در فرهنگسرای جوان زاهدان بر روی صحنه رفته است به مدت یک هفته هر شب در سالن نمایش مرحوم فاضلی به اجرا در خواهد آمد.

وی ادامه داد: این نمایش به نویسندگی و کارگردانی سید مهدی هاشمی و با بازی هنرمندان انجمن هنر های نمایشی استان هر شب بر روی صحنه می رود.

وی گفت: در این نمایش تعدادی از بازیگران برتر استان از جمله سید رضا عمرانی نسب، سید حسین بابا حسینی، علی اصغر انصاف جو، فرهاد ملک جمشیدی، بهنام محمد پناهی، آناهیتا ریسباف، فرشته انصاری، حمید رضا سلیمانی ، روح الله کیخا شهری و مینا دلیری نقش آفرینی دارند.

وی اظهار داشت : این نمایش با محور شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) نگاشته و پرداخته شده است و مهدی بهارشاهی و وحید دریانوش مدیحه سرایی در این نمایش را برعهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش از محراب تا معراج هر شب از ساعت 20:30 تا دهم مرداد ماه سال جاری در فرهنگسرای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بر روی صحنه می رود.