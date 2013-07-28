تقویت زیرساختهای آموزش فنی و حرفه ای با ایجاد حرف جدید/ اشتغالزایی اولویت آموزش های فنی و حرفه ای است

فرشید امیری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت ششم مردادماه، روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و هفته ملی مهارت گفت: هفته ملی مهارت فرصت مناسبی برای اطلاع‌رسانی مطلوب عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و توانمندی‌های این سازمان است.

وی بابیان اینکه آگاهی بخش و اطلاع رسانی حرف اول را در هر کاری می زند گفت: اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم نسبت به فعالیت های سازمان فنی حرفه ای با محوریت آموزش های این سازمان از مهمترین برنامه های سازمان فنی و حرفه ای د استان کرمانشاه در هفته ملی مهارت خواهد بود.

وی تصریح کرد: در این راستا باید خانواده ها نسبت به اهمیت موضوع یادگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و نهادینه کردن فرهنگ مهارت‌آموزی و کارآفرینی آشنا شده و سازمان فنی و حرفه ای با گسترش این آموزش ها در میان آحاد مردم و جوانان نقش مهمی را در اشتغالزایی آنان ایفا می کند.

امیری گفت: براساس بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان و صاحب نظران سن یادگیری آموزشی خصوصا آموزش های فنی وحرفه ای باید به سنین کودکی رسیده و از همان دوران کودکی باید کودکان را با آموزش های مهارتی آشنا کرد.

وی افزود: اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه از سه سال گذشته به صورت پایلوت آموزش های مهارتی را به کودکان و نوجوانان آموزش می دهد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه ادامه داد: آشنایی کودکان با آموزش های فنی و حرفه ای جسارت کارکردن را در کودکان ایجاد و تقویت می کند و باعث خواهد شد این افراد در آینده به راحتی در فضای کار قرار گیرند.

امیری، هم چنین به فعالیت های دیگر این سازمان اشاره و گفت: ارتقا سطح مهارت شاغلین استان از جمله اهداف این سازمان بوده که هم اکنون در حال اجراست.

وی در بخش دیگر به مسابقات ویژه مهارتی اشاره کرد و گفت: برگزاری این مسابقات حرکتی سازنده و ارزشمند بوده که برای اولین بار در سطح کشور به همت این اداره کل برگزارشد

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه برگزاری این مسابقات را زمینه ساز ارتقاء سطح کیفی مهارت شاغلان، شناسایی شاغلان برتر و ارتقاء منزلت اجتماعی آنان دانست.

وی هم چنین به ایجاد حرف جدید به عنوان زیرساخت های تقویت اقتصاد اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: این اداره کل در راستای تحقق شعار حماسه اقتصادی و با توجه به حرکت جامعه و دنیای امروز به سمت مدرن شدن اقدام به ایجاد و آموزش حرفه ها ومهارت هایی جدید کرده که در در بازار امروز سودآوری بیشتری را برای آموزش دیدگان این حرف نسبت به سایرین داشته باشد.

امیری تصریح کرد: این حرف با توجه به نیاز سنجی های صورت گرفته ایجاد شده و باعث اشتغالزایی و آموزش و ترویج آن باعث اشتغالزایی در سطح کلان خواهد شد.

مدیر کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه ادامه داد: برای این امر هم اکنون و با بهره مندی از اساتید مجرب و افراد خبره ساختار پیشرفته مجموعه آموزشی هایتک را طراحی کرده ایم که می تواند بستر مناسبی برای ارائه مشاغلی با سودآوری بیشتر را فراهم کند.

امیری، بسط و گسترش مهارت‌آموزی و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص را به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه و عامل تحقق حماسه اقتصادی دانست و گفت: نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به‌ عنوان نهادی استراتژیک در رشد اقتصادی کشور انکارناپذیر است و ایجاد حرف جدید یکی از موارد زمینه ساز این امر است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در خصوص برنامه های این هفته سازمان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه گفت: ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی، معرفی نخبگان مهارتی، کارآفرینان برتر و نام‌آوران مسابقات ملی مهارت در برنامه‌های مختلف صدا و سیما، دیدار روسای مراکز با فرمانداران و ائمه جماعات شهرستان‌ها و تبیین عملکرد و توانمندی‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از جمله برنامه‌های هفته ملی مهارت است.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه از حضور نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در هفته مهارت خبرداد و گفت: این بازدیدها به ‌منظور آشنایی هر چه بیشتر با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بوده و عموم نیز می توانند از این مراکز بازدید کنند.

وی برپایی نمایشگاه هایی از دستاوردهای کارآموزان، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی، زیباسازی مراکز، حضور نمادین کارآموزان و مربیان فنی و حرفه‌ای در نماز جمعه، سخنرانی روسای مراکز شهرستان‌ها قبل از خطبه‌های نماز جمعه با هدف ترغیب و تشویق جوانان و نوجوانان به یادگیری آموزش‌های فنی و مهارتی را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

وی هم چنین از برگزاری مراسم افطاری، اهدای خون کارکنان سازمان و غبار روبی مزار شهدا و دید ار با خانواده های شهدا در این هفته خبرداد.

امیری، از توزیع برشورهایی با هدف آشناسازی و ترغیب و تشویق نوجوانان و جوانان به سمت آموزش های فنی و حرفه ای در این هفته خبرداد و گفت: این برشورها در مراکزی چون کانون های پرورش فکری، کانون های مساجد و کانون های تابستانی توزیع می شود.

امیری با اشاره به موفقیت غرورآفرین جوانان تیم ملی مهارت در چهل و دومین مسابقات مهارت و کسب مقام چهارم جهانی، گفت: این پیروزی مقتدرانه برای کشور بسیار ارزشمند بوده و نگاه ویژه مسئولان را نسبت به اهمیت موضوع مهارت‌آموزی می‌طلبد.

وی در بخش دیگر با اشاره به دو برابر شدن حجم کمی آموزش ها گفت: تلاش های حوزه مهارتی استان ماحصل یک کار تیمی منسجم است که همه ی توان خود را به کارگرفته تا بتواند بیش از پیش خدمتگزاری صدیق و لایق برای مردم شریف استان باشد.