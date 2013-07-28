سید علی اکبر طاهایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر شناسایی مراکز عرضه و توزیع سموم شیمایی در استان اظهار کرد: با مشارکت دستگاه قضایی تا 29 مرداد سالجاری تمام واحدهای غیرمجاز عرضه سموم شیمایی پلمپ شوند.
وی افزود: از عرضه و فروش یخ های بهداشتی و آب معدنی که زیر تابش مستقیم نور خورشید قرار دارند جلوگیری شود.
استاندار مازندران با بیان اینکه موضوع زباله یکی از دغدغه های محوری استان است، گفت: محیط زیست تا قبل ازبهره برداری نیروگاه زباله سوزوکارخانه کمپوست در شهرهای استان موضوع زباله را با جدیت دنبال کند.
طاهایی افزود: احداث کارخانه زباله سوز در شهرهای تنکابن، آمل و بابل که پیمانکارآن قرارگاه خاتم است در کارگرو پسماند پیگیری شود.
وی بیان داشت: شیری که از دامی که با سویا تغذیه می شود به مصرف انسان برسد موجب کاهش عامل ناباروی خواهد شد.
طاهایی با اشاره به وجود خطوط لوله کشی فرسوده متعدد در شهر و روستاهای استان از اختصاص هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک توسعه اسلامی به بخش آب و فاضلاب استان در سالجاری خبر داد.
مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.
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