سید علی اکبر طاهایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر شناسایی مراکز عرضه و توزیع سموم شیمایی در استان اظهار کرد: با مشارکت دستگاه قضایی تا 29 مرداد سالجاری تمام واحدهای غیرمجاز عرضه سموم شیمایی پلمپ شوند.

وی افزود: از عرضه و فروش یخ های بهداشتی و آب معدنی که زیر تابش مستقیم نور خورشید قرار دارند جلوگیری شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه موضوع زباله یکی از دغدغه های محوری استان است، گفت: محیط زیست تا قبل ازبهره برداری نیروگاه زباله سوزوکارخانه کمپوست در شهرهای استان موضوع زباله را با جدیت دنبال کند.

طاهایی افزود: احداث کارخانه زباله سوز در شهرهای تنکابن، آمل و بابل که پیمانکارآن قرارگاه خاتم است در کارگرو پسماند پیگیری شود.

وی بیان داشت: شیری که از دامی که با سویا تغذیه می شود به مصرف انسان برسد موجب کاهش عامل ناباروی خواهد شد .

طاهایی با اشاره به وجود خطوط لوله کشی فرسوده متعدد در شهر و روستاهای استان از اختصاص هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک توسعه اسلامی به بخش آب و فاضلاب استان در سالجاری خبر داد.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.