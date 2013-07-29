به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "مترسگ" که برگرفته از مجموعه داستان‌های "هنک، سگ گاوچران" نوشته‌ جان آر اریکسون با ترجمه‌ فربد فرزاد است، قرارست بار دیگر روی صحنه برود. این نمایش به کارگردانی حسن معجونی توسط جابر رمضانی، پوریا کاکاوند و پیام سعیدی به نمایشنامه تبدیل شده و بازنویسی آن را مهدی کوشکی انجام داده است.

"مترسگ" قرار است از 19 مرداد ماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مدت دو هفته اجرا داشته باشد. پیش فروش اینترنتی این نمایش به زودی و طی یکی دو روز آینده در سایت سینما تیکت به آدرس www.cinematicket.org آغاز می شود. "مترسگ" تیرماه گذشته در تالار حافظ نیز به صحنه رفت که با استقبال مخاطبان روبرو شد.

در اجرای مجدد، این نمایش تغییراتی به لحاظ اجرایی ندارد به جز اینکه یکی از نقش‌ها حذف شده است. این اثر نمایشی سال گذشته موفق به دریافت 5 جایزه از جشنواره کودک و نوجوان همدان شده بود. در این جشنواره، "مترسگ" جایزه اول کارگردانی بخش تئاتر نوجوان، جایزه اول بازیگری برای هوتن شکیبا و جایزه اول بازیگری از نگاه داوران نوجوان و جایزه های اول طراحی صحنه و بهترین موسیقی متن را از آن خود کرد.

معجونی در این نمایش علاوه بر کارگردانی با همکاری ویشکا آسایش طراحی صحنه را هم انجام داده است همچنین طراحی لباس را هم آسایش برعهده دارد. ساخت و اجرای موسیقی"مترسگ" بر عهده پویا پورامین، سارا بیگدلی شاملو و روزبه فدوی است.

در نمایش "مترسگ" بازیگرانی چون هوتن شکیبا، مازیار سیدی، میلاد شجره، شکیب شجره، امیر حسین طاهری و حسام محمودی فرید به ایفای نقش می‌پردازند. "مترسگ" نمایشی است برای گروه سنی ۱۵ سال به بالا. هنک یک سگ مزرعه است که خودش فکر می کند کار خیلی مهم و سختی دارد و بدون حضور او کارهای مزرعه لحظه ای درست پیش نمی رود، اما در حقیقت سگی دست و پا چلفتی است که کارها را به شیوه ای نادرست انجام می دهد.