آمادگی ایران برای کمک به خاموش شدن آتش در سوریه و مصر/ سازمان همکاری اسلامی یک مرده متحرک است

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که صبح امروز با موضوع روز جهانی قدس در پرتو تحولات سیاسی و امنیتی منطقه در دفتر جمعیت دفاع از ملت فلسطین برگزار شد، گفت: یکی از دستاوردهای امام راحل(ره) روز جهانی قدس است. قدس به دلیل جایگاه بالای اسلامی و اینکه قبله اول مسلمانان است دارای قداست است و فراتر از مرزها متعلق به همه امت اسلامی است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه بر اساس تفکر امام(ره) قدس فراتر از مرزهای اسلام و متعلق به مستضعفین جهان است، بیان کرد: مردم فلسطین پیش از سال 1948 و پس از آن سلاح به دست گرفتند و مقاومت کردند تا مصیبت وارد شده به جهان اسلام مرتفع شود و بتوانند نجات پیدا کنند.

وی اظهار داشت: در همه جنگ ها این خروجی به نفع جهان اسلام نبود و شاهد شکست های پی در پی و از دست دادن زمین و توسعه رژیم صهیونیستی بودیم.

بروجردی تصریح کرد: در این مبارزات دولت ها با همه عده و ارتش خود درگیر بودند و سوال مهمی که مطرح است این است که چرا با این وجود خروجی مبارزات شکست بود. اولین پیروزی را در سال 2000 حزب الله لبنان با آزادسازی جنوب لبنان به دست آورد و باید پرسید که چطور یک گروه کوچک چریک توانست سرزمین های اشغالی را آزاد کند.

وی گفت: ما معتقدیم این ناشی از تفکر حضرت امام(ره) است. کاری که امام انجام دادند این است که دایره محدود قومیت عرب را شکستند و لشگر 300 میلیونی را به 1.5 میلیاردی وسعت دادند و فراتر از آن از همه مستضعفین دعوت کردند که روز قدس متعلق به همه آنها است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ما صهیونیست ها را دشمن جهان اسلام می دانیم، اظهار داشت: مساله فلسطین امروز مساله اول جهان اسلام است و این تفکر که باید با سلاح اعتقاد و ایمان جنگید و محاسبات سیاسی یک تفکر اساسی است. اشکال محاسبات سیاسی این است که از یک چریک مذاکره کننده سیاسی می سازد چیزی که در فلسطین نیز اتفاق افتاد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شش سال بعد از سال 2000 آمریکایی ها تصمیم گرفتند که فلسطین را شکست دهند و تمام امکانات رژیم صهیونیستی به کار گرفته شد و هزار نقطه در منطقه حزب الله لبنان را بمباران کردند. پس از دو هفته اروپایی ها وقتی دیدند که رژیم صهیونیستی در حال شکست است اجلاس روم را ترتیب دادند تا این شکست مفتضحانه را پایان دهند که آمریکا ادامه نداد و پس از یک ماه مشاهده کرد که رژیم صهیونیستی در حال فروپاشی است و مجبور شدند دست ها را بالا ببرند و شکست بخورند.

بروجردی با بیان اینکه در فاصله کوتاهی حماس و جهاد اسلامی جنگ های 22 و 8 روزه را به نمایش گذاشتند اظهار داشت: این جنگ ها نشان می دهد که رژیم صهیونیستی نتوانست بیش از 8 روز در برابر مقاومت، مقاومت کند و این عوامل نشان دهنده سیر سقوط رژیم صهیونیستی تا نابودی کامل است.

وی تصریح کرد: پس از 4 شکست رژیم صهیونیستی و پیروزی مقاومت با سلاح ساده ایمان اکنون توطئه عظیم، ایجاد جنگ داخلی در امت اسلامی است و از بین بردن قدرت امت اسلامی. سوریه محور مقاومت است و به همین دلیل تمام نیروها در سوریه به کار گرفته شده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: باید به حال کسانی که در سوریه مقاومت کردند و اکنون به دامن آمریکا رفتند تاسف بخوریم، این در حافظه ملت فلسطین به ثبت رسیده اما اشتباهات افراد را نباید به پای مقاومت نوشت، مقاومت اشتباه نمی کند و بدون تردید پیروز خواهد شد.

بروجردی همچنین اظهار داشت: امروز بسیار متاسفیم از اینکه کشور مهمی مانند مصر که آمریکایی ها به دلیل به نتیجه نرسیدن در سوریه به این کشور رفته اند نتوانسته انقلاب خود را هوشمندانه مدیریت و از این نعمت استفاده کند. ما بارها به مصری ها اعلام کردیم تجربیات انقلاب اسلامی در اختیار شماست.

وی با اشاره به سفر 4 ساعته مرسی به تهران اظهار داشت: آنها فکر می کردند تکیه بر آمریکا آنها را نجات خواهد داد. ما برای امروز مصر متاسفیم و معتقدیم هر فردی از ارتش، اخوان المسلمین و مردم مصر کشته می شود به ضرر مصر و جهان اسلام است.

این نماینده مجلس گفت: آمریکایی ها کشتار را در مصر تشویق می کند و می خواهند در تونس نیز آتش افروزی کنند و این نشان می دهد که بهترین روش آنها برای بقای رژیم صهیونیستی جنگ داخلی است که این توطئه خطرناکی است.

وی با انتقاد از به سازمان همکاری های اسلامی گفت: سازمان همکاری های اسلامی یک مرده متحرک است، حتی اجلاسی برای توقف خشونت در سوریه و مصر در ماه رمضان برگزار نکرده اما ما به عنوان دولت و مجلس جمهوری اسلامی آمادگی داریم همه توانمندی های خودمان را برای خاموش کردن آتش به کار بگیریم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: تردید ندارم که جمعه آینده در روز جهانی قدس یک حرکتی عظیم تر از گذشته در سراسر جهان صورت می گیرد.

بروجردی با اشاره به اقدام اتحادیه اروپا در قرار دادن شاخه نظامی حزب الله در لیست گروه های تروریستی بیان کرد: همین اتحادیه منافقین ایران را که خود اعتراف می کنند 12 هزار ایرانی را به شهادت رسانده اند از لیست تروریست ها خارج کرده است. حرکت اتحادیه اروپا باعث تقویت حزب الله می شود و اینکه روز قدس در ایران و جای جای دنیای اسلام پرشکوه تر برگزار می شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات مصر گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران، عدم دخالت در امور داخلی کشورها است و مساله مصر را علیرغم اهمیت بحران مساله مرتبط به خود ملت مصر و مساله داخلی می دانیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: دخالت آمریکا و رژیم صهیونیستی با اهداف مشخص درگیر کردن کشورهای اسلامی در مسایل داخلی با هدف مصون نگه داشتن رژیم صهیونیستی کاملاً واضح است و رهبران مصر باید هوشمندی لازم را به کار گیرند و اشتباهات را جبران کنند. استمرار وضعیت فعلی موجب تضعیف مصر و جهان اسلام است.