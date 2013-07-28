8500 بیسواد در علی آبادکتول شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیری پیش ازظهر یکشنبه در جلسه کمیته سوادآموزی شهرستان افزود: با توجه به اين آمار درصد بي سوادي شهرستان 9.34 درصد است كه مي بايست از تمام امكانات و ظرفيت ها استفاده نمود تا مشكل بي سوادي را برطرف كرد.

ابراهیم احمدي معاون فرماندار علی آبادکتول نیز ضمن آرزوی قبولي طاعات، درباره اهميت سواد آموزي با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري مطالبي رابيان نموده و گفت: بي سوادي عامل گسترش نابرابري ها در دستيابي به فرصت هاي شغلي ،اجتماعي و اقتصادي ومحروميت از کسب مهارتهاي زندگي است.

وی از دستگاههاي اجرايي شهرستان به خصوص اعضا كميته سوادآموزي خواست همكاري لازم را با اداره سواد آموزي داشته باشند.

در پايان مصوب شد در خصوص تهيه آمار اسمي بي سوادان وكم سوادان شهرستان كميته سواد آموزي روستايي متشكل از مديران مجتمع هاي روستايي و مديران مستقل ودهياري ها وشوراهاي روستايي پايگاه بسيج و بهورز خانه هاي بهداشت و... تشكيل و گزارش تهيه شده به بخشداري مركزي و بخش كمالان ارسال شود.