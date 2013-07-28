محمد جواد سلمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حمایت مالی از اعضای انجمن بیان کرد: متاسفانه از سوی انجمن از لحاظ مالی با توجه به افزایش قیمت دارو هیچ اقدام حمایتی انجام نمیگیرد.



وی گفت: اختصاص بودجه برای حمایت از بیماران مستضعف و خرید برخی از اقلام مورد نیاز بیماران بستری شده از اقدامات انجمن بیماران ام اسی است.



مدیر عامل انجمن MS استان قم بیان کرد: بودجه انجمن با کمک خیرین فراهم می شود که کمک خیرین به صورت مستمر نیستند.



وی گفت: بیماران برای دریافت دارو موظف هستند که کارت هوشمند ارائه دهند که انجمن درخواست ارائه کارت بیمه و کارت هوشمند را می دهد.



سلمی زاده ادامه داد: بیماران برای عضویت در انجمن می توانند با شماره تلفن 36639999 تماس حاصل کنند و یا به بیمارستان آیت الله گلپایگانی مراجعه کنند. عه کنند