محمد جواد سلمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حمایت مالی از اعضای انجمن بیان کرد: متاسفانه از سوی انجمن از لحاظ مالی با توجه به افزایش قیمت دارو هیچ اقدام حمایتی انجام نمیگیرد.
وی گفت: اختصاص بودجه برای حمایت از بیماران مستضعف و خرید برخی از اقلام مورد نیاز بیماران بستری شده از اقدامات انجمن بیماران ام اسی است.
مدیر عامل انجمن MS استان قم بیان کرد: بودجه انجمن با کمک خیرین فراهم می شود که کمک خیرین به صورت مستمر نیستند.
وی گفت: بیماران برای دریافت دارو موظف هستند که کارت هوشمند ارائه دهند که انجمن درخواست ارائه کارت بیمه و کارت هوشمند را می دهد.
سلمی زاده ادامه داد: بیماران برای عضویت در انجمن می توانند با شماره تلفن 36639999 تماس حاصل کنند و یا به بیمارستان آیت الله گلپایگانی مراجعه کنند. عه کنند
سلمی زاده به مهر خبر داد:
عضویت 555 نفر در انجمن MS استان قم/ لزوم کمک به انجمن با توجه به افزایش قیمت دارو
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل انجمن MS استان قم از عضویت 555 بیمار در این انجمن در استان قم خبر داد.
محمد جواد سلمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حمایت مالی از اعضای انجمن بیان کرد: متاسفانه از سوی انجمن از لحاظ مالی با توجه به افزایش قیمت دارو هیچ اقدام حمایتی انجام نمیگیرد.
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