مراسم شب قدر در زندانهاي استان قزوين برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پيرويسي در این باره اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن شبهاي قدر، مراسم سخنرانی، قرائت دعای جوشن کبیر، مرثیه خوانی و قرآن به سر گرفتن در تمامی زندانهاي استان برگزار مي شود.

وي بیان کرد: بهره بردن از فضائل و برکات ماه مبارک رمضان در این شب های عظیم به اوج خود می رسد و این مراسم معنوی هرساله با حضور بیشتر زندانیان باشکوه خاصی برگزار مي شود.

پيرويسي بر ضرورت استفاده از برکات این ماه تأکید کرد و گفت: برنامه هاي ماه مبارك رمضان بويژه شبهاي قدر از نماز مغرب وعشاء تا وقت سحر درحسينه زندانها با استقبال پر شور زندانيان اجرا می شود.

معاون اداره كل زندانهاي قزوين مرثیه خوانی در سوگ حضرت علی(ع) و به سرگرفتن قرآن را ازجمله برنامه هايي برشمرد كه در تغيير روحيه و رفتار زندانيان اثرگذار است.

وي بيان كرد: در این مراسم معنوی مددجويان به سوگواری شهادت مولی الموحدین، حضرت علی (ع) نشسته و با حضور مداحان اهل بيت عزاداري مي کنند.

ضیافت افطاری با حضور مددجويان در زندان مركزي قزوين

رئيس زندان مركزي قزوين از برگزاري مراسم ضیافت افطاری ويژه مددجويان اين مركز خبر داد.

عباس رمضاني در این باره اظهارداشت: افطاری دادن به روزه داران یکی از سنت‌های اسلامی است و هرساله اين سنت حسنه و پسنديده در زندانها برپا مي شود.

وي افزود: در ماه مبارك رمضان برنامه‌های ویژه ای از جمله تلاوت قرآن، دعا خواندن و افطاری دادن در بین مددجويان اجرا می‌شود.

رئيس زندان مركزي قزوين ماه مبارک رمضان را ماه ساده زیستی دانست و تصريح كرد: ساده زیستی یکی از الگوهای رفتاری ماه مبارک رمضان است و وظیفه همگان ترویج ساده زیستی در سطح جامعه است.

وي با اشاره به اينكه بروز بسياري از جرائم نتيجه تجمل گرايي وعدم پايبندي به اصول دين است تصریح کرد: بسياري از زندانيان از دست دادن زندگي و تحمل حبس را دور شدن از عقايد وارزشهاي ديني مي دانند و با حضور فعال در برنامه هاي مذهبي و فرهنگي درصدد جبران گذشته خود هستند.

رمضاني ضمن تأكيد بر نهادينه کردن برنامه هاي تربيتي و ديني در سطح جامعه افزود: چنانچه افراد در معرض آسيب، قبل از زندان آموزش ها و مهارت هاي درست زندگي كردن را بياموزند هرگز مرتكب جرم وبژه نشده و راهي زندان نخواهند شد.

وي ابراز اميدواري كرد: با اعمال سياستهاي جديد حبس زدايي و اجراي برنامه هاي تربيتي و بازپرورانه آمار جمعيت كيفري زندانها كاهش يابد.

افتتاح دفتر خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در قزوین

به منظور مرتفع شدن برخی از مشکلات نیروهای مسلح، دفتر خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در قزوین افتتاح شد.

جعفر ولدآبادی سرپرست سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در آیین افتتاح این مراسم گفت: دراین مرکز خدماتی همچون صدور، تعویض، ابطال و تعلیق دفترچه بیمه و صدور فیش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح ارائه می شود.

ولد آبادی با اشاره به اینکه بزودی در شهر تاکستان دفتر خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی راه اندازی خواهد شد افزود: با افتتاح این این دفتر تلاش می کنیم گامی در مسیر مرتفع شدن برخی از مشکلات نیروهای مسلح استان برداشته شود.

در این مراسم حسن طاهری به عنوان مسئول دفتر خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح قزوین معرفی شد.

برگزاری نشست مودت سپاه حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان آوج

فرمانده سپاه شهرستان آوج در نشست مودت سپاه حضرت ابوالفضل (ع) گفت: سخاوت و بخشش از مصادیق اخلاق دینی است.

در نشست مودت فرماندهان حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج سپاه شهرستان آوج که در مدرسه فاطمیه این شهرستان برگزار شد، حسین آقامرادی فرمانده سپاه شهرستان آوج، ضمن تقدیر از زحمات فرماندهان در خلق حماسه سیاسی که با حضورحداکثری مردم در انتخابات صورت گرفت اظهارداشت: بسیجیان در هر زمان که نیاز باشد در صحنه حضور خواهند یافت و به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک می گویند.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام شعبانعلی تقی خانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه قزوین، به ابعاد شخصیتی امام حسن مجتبی (ع) اشاره کرد و اظهارداشت: باید با برادر دینی خود با خوش خلقی و نرم خویی رفتار کنیم که این صفات از ویژگی های ائمه اطهار(ع) است.

تقی خانی بیان کرد: اولین پایه ایمان یقین به خداست که در ابتدا باید باور به وجود آفریدگاری یگانه را در خود تقویت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه رسالت ائمه اطهار(ع) تقویت مکارم اخلاق بوده است یادآورشد: خوش خلقی دومین مرحله ایمان است و برای تحقق این أمر باید تلاش کنیم تا بتوان پاسخ بدی را با نیکی بدهیم و این رفتار، هنر است.

بازدید فرمانده سپاه حضرت صاحب الامر (عج) از خبرگزاری بسیج

سردار سالار آبنوش فرمانده سپاه صاحب الامر (عج)استان از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی سپاه و خبرگزاری بسیج استان بازدید کرد.

وی در این بازدید ضمن برشمردن وظیفه خطیر رسانه ها در عصر حاضر گفت: در شرایط کنونی که نظام و انقلاب با حملات رسانه ای غول های مطبوعاتی و رسانه ای استکبار مواجه است، خبرنگاران باید وظیفه خود را بخوبی بشناسند و به این وظیفه انقلابی خود به نحو مطلوب عمل کنند.

آبنوش بیان کرد: استکبار تمام توان خود را به کار بسته تا با فرافکنی و ایجاد شبهه مردم را نسبت به نظام بدبین کند و اگر خبرنگاران حضور فعال و قدرتمندی در عرصه رسانه داشته باشند، دشمنان قسم خورده و کوردل انقلاب به این هدف خود نخواهند رسید.

سعید دهقان نیری مسئول روابط عمومی و تلبیغات سپاه استان قزوین در این بازدید ضمن تشریح روند آماده سازی این مرکز تصریح کرد: این مرکز با کمک مجموعه فرماندهی و حمایت بانک انصار راه اندازی شده است.

وی برگزاری نشست های خبری و مطبوعاتی، پوشش خبری مراسم مختلف سپاه و بسیج و تهیه مستندهایی همچون تشییع شهدا گمنام و صعود به قله الوند همدان را از برنامه های اجراشده و در حال اجرا در این مرکز ذکر کرد و افزود: در این مرکز دفتر خبرگزاری بسیج استان قزوین در حال خدمت رسانی به آحاد بسیجیان و جامعه رسانه ای استان است که اخبار حوزه بسیج و سپاه را به صورت روزانه در سایت خبرگزاری بسیج در معرض انتشار قرار می دهد.

برگزاری نشست مودت در قزوین

نشست مودت با حضور فرماندهان پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج قزوین با حضور فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین برگزار شد.

عباس کاظمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهر قزوین در خصوص برگزاری این همایش اظهارداشت: نشست مودت برای ایجاد انس و الفت بین فرماندهان پایگاه‌ها و حوزه‌ها و همچنین خانواده‌های آنها برگزار می‌شود.

وی افزود: این طرح که به صورت کشوری برگزار می‌شود با حضور بیش از 100 خانواده به همت ناحیه مقاومت بسیج قزوین با حضور داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، سردار سالار آبنوش فرمانده سپاه استان و همچنین دیگر مسئولان استانی برگزار شد.

کاظمی هدف از برگزاری این نشست را ایجاد ارتباط معنوی بین فرماندهان پایگاه‌ها و حوزه‌ها عنوان و بیان کرد: اقدامات فرهنگی و همچنین ضیافت افطاری، اهداء محصولات فرهنگی و همچنین تقدیر و تشکر از فرماندهان پر تلاش در رده‌های بسیج از جمله مهمترین برنامه‌های این نشست است.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت شهر قزوین تصریح کرد: آشنا شدن خانواده‌های بسیجیان با یکدیگر و اهمیت کار فرماندهان پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت از مهمترین محورهای نشست مودت است که هر ساله در ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

رضوانی: هدف اصلی راهیان نور پرداختن به سیره و منش شهداست

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه استان قزوین گفت: هدف اصلی راهیان نور پرداختن به سیره و منش شهداست و باید معنویت با برنامه های فرهنگی تلفیق شود.

مسئول سازمان اردویی و گردشگری راهیان نور و جمعی از اعضاء قرارگاه فرهنگی و رؤسای کمیته های شش گانه قرارگاه فرهنگی راهیان نور با حجت الاسلام اسدالله رضوانی مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه استان دیدار کردند.

رضوانی در این دیدار به نقش راهیان نور در تبیین ارزش های ناب دفاع مقدس اشاره کرد و نقش راویان را بسیار ارزنده دانست و گفت: یک راوی ضمن اینکه جوانان را با عملیات مختلف و مناطق عملیاتی آشنا می کند باید به طور ویژه به سیره شهدا بپردازد.

وی توجه به سیره و منش شهدا را هدف اصلی راهیان نور و مناطق عملیاتی را محلی برای آشنایی ملموس با سبک زندگی شهدا دانست.

رضوانی گفت: توجه به مسائل نرم افزاری موجب رشد کیفی و انتقال هدفمند ارزش های دفاع مقدس به سایر افراد می شود و غنی و پرمغز بودن محتوای برنامه های فرهنگی، نقش مهمی در انعکاس پیام های راهیان نور دارد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه استان قزوین تلفیق معنویت در برنامه های فرهنگی راهیان نور را مهم برشمرد و عنوان کرد: استفاده از روحانیون متعهد و انقلابی و دلسوز در اردوهای راهیان نور بسیار مهم بوده و توجه به آن به قرارگاه فرهنگی کمک خواهد کرد.

وی نگاه ویژه به مسائل سیاسی و اجتماعی در کنار نقش روایتگری را یک اصل مهم دانست و افزود: در کنار مسائل اعتقادی و افزایش آگاهی در این حوزه نیز باید همت کرد، زیرا دفاع مقدس دارای ابعاد بسیار گسترده سیاسی و فرهنگی است که باید به خوبی برای جوانان تبیین شود.

این مسئول تکریم از خانواده شهدا را ضروری دانست و توجه به آن را تکریم ارزش های اصیل و ناب نظام اسلامی و دفاع مقدس برشمرد.