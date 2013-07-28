جزئیات بازیابی جکت غرق شده فاز 13 پارس جنوبی/ صدرا: دنبال متهم حادثه نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اعتصام امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت بازیابی جکت غرق شده فاز 13 پارس جنوبی با بیان اینکه از بهمن ماه سال گذشته تاکنون عملیات بازیابی سپس بازسازی و احیای جکت فاز 13 پارس جنوبی در منطقه خلیج فارس آغاز شده است، گفت: هم اکنون این سازه غول پیکر به طور کامل بازیابی و با انجام یکسری مراحل ترمیمی در خلیج فارس نصب و راه اندازی شده است.

مدیرعامل صدرا، یکی از دلایل تاخیر در نصب و راه اندازی مجدد جکت غرق شده فاز 13 پارس جنوبی را شرایط بد آب و هوایی در منطقه خلیج فارس اعلام کرد و افزود: هم اکنون این جکت در خلیج فارس نصب شده و پیش بینی می شود تا چند هفته آینده و در صورت تامین جک آپ حفاری عملیات حفاری چاههای فاز 13 پارس جنوبی آغاز شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حین انجام مراحل بازیابی برخی از پیمانکاران خارجی تماس ها و مکاتباتی به منظور بازیابی این سازه غول پیکر با شرکت صدرا انجام داده اند، تصر یح کرد: با این وجود تمامی مراحل مطالعات، بازیابی، حمل و نصب دریایی جکت فاز 13 پارس جنوبی توسط متخصصان داخلی انجام شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت صدرا با بیان اینکه در انجام این عملیات پیچیده فراساحلی از دو دستگاه ربات ویژه زیرسطحی استفاده شده است، بیان کرد: همپنین در طول مدت 5 تا 6 ماه عملیات بازیابی جکت، دو دستگاه پایه سکو فاز 17 و 22 پارس جنوبی توسط شناورHL 5000 انجام شده است.

اعتصام در خصوص ضرر و زیان های احتمالی بازیابی مجدد جکت فاز 13 پارس جنوبی توضیح داد: بازیابی این سازمان غول پیکر پارس جنوبی هیچ گونه تاخیری را در فرآیند توسعه و برنامه زمانبندی اجرای فازهای 35 ماهه پارس جنوبی تحمیل نکرده است.

مدیرعامل صدرا با یادآوری اینکه جکت غرق شده فاز 13 پارس جنوبی هیچ گونه خسارتی ندیده است، تاکید کرد: تنها در حین عملیات بازیابی، شش ماه زمان از بین رفت ضمن آنکه هزینه هایی در خصوص تامین شناور، انجام مطالعات مهندسی و نصب و راه اندازی انجام گرفته است.

وی همچنین درباره دلایل بروز این حادثه با بیان اینکه لغزش زمین و عدم ارائه اطلاعات توسط شرکت های کارفرمایی و حفاری از بستر محل نصب جکت منجر به این حادثه شده است، تبیین کرد: با این وجود شرکت صدرا با استفاده از ربات های زیرسطحی پس از انجام عملیات بازیابی، مطالعات مهندسی و فراساحلی گسترده ای در منطقه خلیج فارس به منظور نصب مجدد و ایمن پایه سکوی فاز 13 پارس جنوبی انجام داده است.

این عضو هیات مدیره شرکت صدرا با بیان اینکه به دنبال شناسایی متهم و متهمان بروز این حادثه نیستیم، تصریح کرد: همچنین هماهنگی هایی با بیمه به منظور دریافت برخی از خسارت های جزئی انجام گرفته است.