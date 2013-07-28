مجوز تشکل دانشجویی بیدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مرکزی تشکل دانشجویی بیدار اعلام کرد: در ابلاغیه ای که از سوی رییس دانشگاه آزاد اسلامی که اکنون حکم سرپرستی این دانشگاه را دارد، به تشکل دانشجویی بیدار اعلام شد که از این پس مجوز فعالیت این تشکل سیاسی در دانشگاه لغو می شود.

این حکم در حالی به تشکل دانشجویی بیدار داده شده است که دلایل لغو مجوز نه در روز ابلاغ این حکم و نه در هیچ زمان دیگر به این تشکل ارائه نشده است.

در حالیکه طبق آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان رسيدگي به تخلفات تشكل هاي اسلامي دانشگاهيان در صلاحيت هيأت نظارت دانشگاه با حضور هيأت منصفه و نمایندة تشکل است و هیأت نظارت موظف است نمایندة تشکل را یک هفته قبل از جلسة هیأت منصفه با ابلاغ کتبی مطلع نماید و هیأت نظارت موظف است تا امکان دفاع توسط نماینده تشکل را فراهم آورد و پس از ارائة گزارش هیأت منصفه به هیأت نظارت، هیأت نظارت می تواند با توجه به نوع تخلف حداکثر تا ۶ ماه مجوز تشکل را تعلیق نموده و در صورتی که تشکل دارای حکم تعلیق، اقدام به فعالیت نماید، هیأت نظارت می تواند مجوز تشکل را لغو نماید.

شورای مرکزی تشکل بیدار اعلام کرده است: در مورد لغو مجوز تشکل اسلامی بیدار ،اساساً نه هیأت منصفه ای تشکیل شده، نه از نمایندگان تشکل دعوتی به عمل آمده و نه تا پیش از این، حکم تعلیق و محدودیت فعالیتی برای این تشکل اصلاح طلب صادر شده است. حتی فرصت قانونی اعتراض نیز به تشکل دانشجویی بیدار داده نشده است، گویا بی توجهی نسبت به قانون، حد یقفی در بین برخی مسئولین دانشگاهی ندارد.

به گفته شورای مرکزی این تشکل؛ تشکل دانشجویی بیدار که تنها تشکل اصلاح طلب واحد کرج بوده و با بیش از یک هزار عضو، چهار سال است در مسیر بیداری و آگاهی بخشی به دانشجویان ایران اسلامی گام برمی دارد و حرکتی جز در چهارچوب قانون و اساسنامة خویش انجام نداده، با بی مهری های مکرر مسئولین دانشگاهی مواجه شده و سه سال است به درخواست های تشکل در رابطه با برگزاری انتخابات شورای مرکزی که حق قانونی تشکل هاست، بی توجهی می شود.

تشکل بیدار که از میزبانان دکتر روحانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بود و چندین سال است با برگزاری کرسی های آزاد اندیشی- علی رغم خواست مسئولین دانشگاه- و جلسات متعدد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در واحد کرج، کوشیده است به رسالت خویش در سیاسی کردن دانشگاه و پاینده نگاه داشتن جنبش دانشجویی، جامة عمل بپوشاند. تنگ نظری مسئولین دانشگاه در ابلاغ این حکم فراقانونی، در شرایطی صورت پذیرفته است که دانشگاه به مدت هجده روز به طور کامل تعطیل است.



مسيرهاي راهپيمايي روز جهاني قدس در روستاهاي آسارا اعلام شد



بخشدار آسارا گفت: امسال نيز همچون سال هاي گذشته راهپيمايي روز جهاني قدس در اين بخش در دو مسير جداگانه براي روستاهاي پايين سد و بالا سد اميركبير برگزار مي شود.



محسن محمدی سیرایی افزود: مسير راهپيمايي روز جهاني قدس براي روستاهاي پايين سد از سه راهي خوزنكلا به سمت زمين فوتبال سد اميركبير و روستاهاي بالاي سد از دو راهي شهرستانك به سمت مصلي قدس اين بخش تعيين شده است.



وی يادآور شد: براي برگزاري هر چه بهتر راهپيمايي روز جهاني قدس در اين بخش تمهيدات لازم انديشيده شده و با ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط مانند هلال احمر ، نيروي انتظامي ، پليس راه و بسيج منطقه هماهنگي شده است.



طرح معنوي از علي (ع) آموز در مهدهای کودک نظرآباد اجرا شد



رئیس اداره بهزيستي شهرستان نظرآباد گفت: این طرح به مدت يك هفته در ۱۹ مهد كودك شهرستان با مشاركت مربيان و روحانيون با هدف آشنايي كودكان با زندگينامه حضرت علي (ع) در قالب داستان، نقاشي، حديث و بيان فرمايشات و توصيه هاي آن حضرت به مسلمانان انجام شد.



احمد اروندی افزود: در اين طرح كودكان با ويژگي هاي منحصر به فرد آن حضرت چون مرد عمل بودن، پرهيزگاري و ايمان بي نظير، اخلاص عدالت، شجاعت، مهرباني، ساده زيستي، دور بودن آن حضرت از تكبر و غرور، دفاع از حق و حقوق مردم، وحدت بخشي بين مسلمانان و تقوا آشنا شدند.



وي ياد آور شد: در اين طرح مربيان و روحانيون در زمينه چگونه به شهادت رسيدن آن حضرت و نزول قرآن كريم در شب قدر نيز مطالبي را بيان كردند.