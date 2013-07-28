به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 21 و 30 دقیقه سوم آبان سال گذشته ماموران کلانتری 133 شهرزیبا از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 در جریان یک مورد دستگیری در خیابان صادقیه ، بلوار فردوس قرار گرفتند .

با حضور مأموران در محل ، یکی از شهروندان با مراجعه به آنها و در اظهاراتش عنوان داشت : مستأجرم که در طبقه بالا زندگی می کند در مسافرت است و در حال حاضر ، به غیر از من و اعضای خانواده ام هیچکس دیگری در داخل ساختمان حضور ندارد اما در زمان صرف شام متوجه سر و صدا در داخل راه پله ساختمان شدیم ! زمانیکه به همراه پسرم به راهرو آمدیم ، فردی ناشناس در داخل راه پله حضور داشت که مدعی بود طبقه دوم مورد سرقت قرار گرفته که ابتدا مانع خارج شدن این آقا از ساختمان شده و پس از آن نیز بلافاصله با 110 تماس گرفتیم .

فرد ناشناس داخل ساختمان به نام عباس 45 ساله ، پس از انتقال به کلانتری و در اظهارات اولیه خود به مأموران گفت : چند روز قبل با دو نفر به نام های یوسف و شاهین اشنا شدم. پس از برای خرید دلار , این افراد مرا به منزلی در منطقه صادقیه _ بلوار فردوس بردند که در داخل منزل و پس از گذشت مدت کوتاهی ، آنها با تهدید اسلحه و استفاده از اسپری اشک آور اقدام به سرقت 25 میلیون تومان وجه نقد همراه من کردند . بعد از چند دقیقه و کم شدن سوزش ناشی از پاشیده شدن افشانه ، قصد خارج شدن از داخل ساختمان را داشتم که با همسایه طبقه پایین روبرو شده و آنها نیز بلافاصله با 110 تماس گرفتند .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت مسلحانه" و به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

"عباس" پس از حضور در اداره یکم ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : یک ماه پیش و در ابتدای خیابان بهار مسافری را سوار کردم که با یکدیگر آشنا شدیم . او خود را به نام یوسف معرفی کرد و حتی شماره خودش را به من داد . چند روز بعد ، یوسف قرار گذاشت تا برای خرید و فروش دلار با یکدیگر معامله کنیم و من نیز به آدرسی که داده بود رفته و در خصوص میزان مبلغ معامله توافق کردیم . فردای آن روز ، یوسف در مقابل مترو صادقیه با من قرار گذاشت و مرا به منزلی دعوت کرد . وقتی وارد منزل شدم ، یوسف به همراه فرد دیگری به نام شاهین که او را برادرش معرفی کرد و همچنین صاحب خانه به نام آقای ... از من پذیرایی کردند . بعد از چند دقیقه ، یوسف و شاهین مقداری پول به من نشان داده ولی من به آنها گفتم که من دلار نیاز دارم و پیشنهاد دادم که در داخل صرافی با یکدیگر معامله کنیم. آنها ابتدا قبول کرده و هر دونفرشان برای دقایقی کوتاه وارد اتاق شده اما زمانیکه بیرون آمدند ، شاهین با اسلحه مرا تهدید کرد و یوسف نیز اسپری اشک آور را به چشمانم زد و در حالیکه التماس می کردم کیف حاوی 25 میلیون تومان وجه نقد مرا برداشته و از خانه خارج شدند و صاحبخانه را نیز با خودشان بردند .

در ادامه تحقیقات مشخص شد که برادر مستأجر طبقه دوم ساختمان به اتفاق دوستانش در منزل حضور داشته است که 25 آذر مستأجر طبقه بالا به همراه برادرش به نام "جواد" به اداره یکم پلیس آگاهی مراجعه کرد .

جواد پس از حضور در اداره یکم ، در خصوص شب حادثه به کارآگاهان گفت : یکی از دوستانم به نام یوسف به همراه شاکی و شخص دیگری به نام شاهین وارد منزل برادرم شدند . پس از گذشت دقیق کوتاهی ناگهان یوسف به همراه دوستش شاهین با شاکی درگیر شدند و پس از درگیری به سرعت از منزل خارج شدند و من نیز در حالیکه بسیار ترسیده بودم ، از خانه خارج شده اما پس از گذشت حدود یک ساعت به منزل برادرم بازگشته اما این بار به خاطر آنکه مقابل در خانه ماشین پلیس ایستاده و جمعیت زیادی نیز در محل حضور داشت ، ترسیده و محل را ترک کردم . من مدت زیادی نیست که با یوسف آشنا شده ام و به همین علت آدرس دقیقی از وی در اختیار ندارم .

با شناسایی هویت دقیق یکی از متهمان به نام یوسف 31 ساله و در ادامه تحقیقات ، کارآگاهان اداره یکم متوجه شدند که یوسف پس از ارتکاب سرقت مدتی را متواری بوده و به تازگی به تهران بازگشته است .

در شرایطی که تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه و دستگیری یوسف در دستور کار اداره یکم قرار داشت ، کارآگاهان این اداره پی بردند که یوسف با مراجعه به محل زندگی همسر سابق خود ، با اعضای خانواده وی درگیر شده و اقدام به تخریب شیشه های ساختمان و ایجاد درگیری فیزیکی کرده که از سوی مإموران کلانتری 154 چیتگر دستگیر و روانه زندان شده است . بلافاصله هماهنگی های لازم قضایی انجام و متهم برای انجام تحقیقات در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

"یوسف " پس از حضور در اداره یکم ، با معرفی همدست خود به نام "شاهین " 29 ساله مدعی شد که اسلحه کمری متعلق به شاهین بوده و او هیچگونه سلاحی در اختیار نداشته است . با شناسایی شاهین به عنوان دیگر متهم پرونده و در بررسی سوابق متهمان سابقه دار ، کارآگاهان متوجه شدند که وی یکی از اراذل و اوباش منطقه حصارک کرج است .

با شناسایی محل های تردد شاهین در منطقه حصارک کرج ، کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اخذ نیابت قضایی به منطقه حصارک کرج رفته و در حالیکه شاهین قصد داشت تا با ایجاد درگیری از دست آنها متواری شود , وی را دوم مرداد دستگیر و به اداره یکم پلیس آگاهی منتقل کردند .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : هر دو متهم از سوی شاکی پرونده شناسایی و قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر و متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند .