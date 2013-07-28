فرهنگ کار با مهارت آموزی نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش ازظهر یکشنبه در نشست با مسئولان فنی و حرفه ای استان گفت: تحقق سهم برتر منابع انسانی کشور در تولید ناخالص داخلی از طریق آموزشهای مهارتی و فنی و حرفه ای امکان پذیر است.

وی اظهارداشت : آموزش فنی و حرفه ای در سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي با اتکال به خداوند متعال و تلاش همکاران در تحقق حماسه اقتصادي هم پيشتاز خواهد بود.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با دو اولویت اول کشور در سال 1392 که حل مشکل اقتصادی و تداوم پیشرفتهای علمی کشور عنوان شده است گفت: آموزشهای مهارتی و فنی وحرفه ای از موضوعات کلیدی تحقق منویات رهبر معظم انقلاب است.

قناعت افزود: هرچه سرمایه گذار در علوم و فنون مرتبط با حوزه کار صنعتی خود بیشتر اشراف داشته باشد توفیق بیشتری خواهد داشت.

برپایی نمایشگاه دستاوردهای فنی و حرفه ای

ابوالفضل تیرانداز مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان نیز در حاشیه این نشست از برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای آموزش فنی وحرفه ای گلستان به همراه عرضه و فروش محصولات بازار محور مراکز آموزش فنی وحرفه ای در پارک شهر گرگان خبر داد.

وی اظهار داشت: نمایشگاه عرضه تولیدات و محصولات بازار محور مراکز آمزش فنی و حرفه ای و آموزشگاههای آزاد بخش خصوصی استان گلستان در محل نمایشگاه دائمی پارک شهر گرگان برگزار شد.