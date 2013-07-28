به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش، صبح يكشنبه در جمع خانواده‌هاي زير پوشش كميته امداد با بيان اينكه رسیدگی به مشکلات و خواستهای مردم، درخشان ترین فصل از فصول خدمت مسئولان به شمار می رود، اظهار داشت: توجه به ایتام و اقشار آسیب پذیر برگرفته از سیره و رفتار پیامبر(ص) و ائمه طاهرين از جمله امام علی(ع) است که باید این فرهنگ در جامعه گسترش یابد.

وی کمک به همنوعان را باعث ایجاد حس همدلی و هم افزایی در جامعه دانست و از همه مسئولان و خیرین خواست تا قدر خدمت به این مردم که در طول دوران انقلاب اسلامی و به خصوص انتخابات اخیر ریاست جمهوری، صحنه های بی بدیلی را خلق کردند و موجبات تحکیم پایه های نظام و ناامیدی دشمنان را فراهم آوردند، بدانند.

تابش با ذکر خاطراتی از دوران حضور خود در جهاد سازندگی و تلاش برای محرومیت زدایی از روستاها عنوان كرد: حضور در این جمع به عنوان يك كارگزار كوچك نظام باعث امتنان و افتخار بنده است و امیدوارم با حمایت از مددجویان، روزی شاهد خوداتکایی و حضور موثر آنها در عرصه های مختلف اجتماعی باشیم.

تابش، شاه بيت حكومت امام علي (ع) را اجراي عدالت دانست كه از آثار آن محو فقر و تبعيض است و ضمن قدرداني از خدمات چندين دهه كميته امام (ره) با توجه به وجود جلوه هاي خشن فقر در جامعه اظهار داشت: هنوز تا رسيدن به جامعه آرماني كه امام علي (ع) ترسيم كرد؛ فاصله زيادي داريم كه وظيفه مسئولان امر در پيوند با مردم براي دستيابي به آن آرمان هاي متعالي بخش بسيار سنگين است.

همچنین از طرف ایتام و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام(ره) تابلو فرشی به پاس مساعدتها و حمایتهای محمدرضا تابش از آنها در امر اشتغالزایی، تامین مسکن و اقدامات حمایتی به وی اهدا شد.