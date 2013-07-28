مجید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال گذشته 80 میلیارد تومان صرف مداوای بیمه شدگان تامین اجتماعی لرستان از سوی این نهاد شده است.
وی بیان داشت: از این میزان 347 میلیارد و 335 میلیون ریال در حوزه درمان غیر مستقیم صرف شده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان ادامه داد: همچنین در حوزه درمان مستقیم نیز 460 میلیارد و 665 میلیون ریال هزینه شده است.
صادقی از ساماندهی سیستم نوبت دهی تلفنی بیمارستانها و درمانگاههای تامین اجتماعی لرستان خبر داد و گفت: همچنین پیگیری برای رفع مشکل کمبود پزشک متخصص در برخی رشته های تخصصی از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.
صادقی افزایش تعداد پزشکان عمومی درمانگاه تامین اجتماعی ازنا و همچنین پیگیری برای ساخت ساختمان جدید این درمانگاه با رعایت استانداردهای لازم را از دیگر اقدامات انجام شده دانست.
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