به گزارش خبرنگار مهر ناصر ابوشریف نماینده جنش جهاد اسلامی در تهران در نشست خبری که امروز یکشنبه با موضوع روز جهانی قدس در پرتو تحولات سیاسی و امنیتی منطقه در دفتر جمعیت دفاع از ملت فلسطین برگزار شد گفت: قدس قبله اول مسلمین و قبله سیاسی مسلمانان است و هر کسی به سمت و سوی قدس سیر می کند مسیر درستی دارد.

وی با بیان این که امام خمینی یک محقق و عالم فرهیخته بود و در مورد مسائل استراتژیک منطقه تحقیقات بسیاری انجام داده بود اظهار داشت: برای این که ملت را به جایگاه خود برسانیم باید دشمن را بشناسیم و امام خمینی دشمن را شناخت.

ابوشریف اظهار داشت: دشمن مشخص است. در گذشته توسط انگلیس و فرانسه هدایت می شده و امروز توسط آمریکا در منطقه هدایت می شود. آن ها ابتدا منطقه را اشغال نظامی و تجزیه کردند و سپس انگلیس و فرانسه رژیم صهیونیستی را در وسط منطقه در نقطه ای حساس گذاشتند که منطقه همیشه در حال بحران باشد و فتنه وجود داشته باشد.

نماینده جنبش جهاد اسلامی در تهران با بیان این که ما امتی نیستیم که به دنبال جنگ باشیم تصریح کرد: برای بازگشت به جایگاه خود باید توطئه ها را خنثی کنیم. در حال حاضر برای کیان صهیونیستی کل منطقه به آشوب کشیده شده است و برای 5 میلیون یهودی باید بیشتر از یک میلیارد مسلمان زجر بکشند.

وی افزود: بحران هایی که در سوریه، مصر و کشورهای دیگر وجود دارد به خاطر این است که باید کشورهای اطراف اسرائیل ضعیف باشند و همه ماجراها بر علیه ایران به این دلیل نیست که ایران نیروگاه هسته ای دارد بلکه آن ها می خواهند ایران را ضعیف کنند تا نتواند در برابر اسرائیل ایستادگی کند. اگر کسی نخواهد سرسپرده باشد باید زجر بکشد.

وی با بیان این که شرایط داخل فلسطین بحرانی است اظهار داشت: کل فلسطین تحت اشغال است و حتی مناطقی که شبه آزاد هستند شرایطشان بهتر از مناطق اشغالی نیست و کل امت اسلامی باید کمک کند مشکلات مرتفع شود.

وی ادامه داد: یقین داریم آنچه در مورد مذاکرات مطرح می شود به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید. بحث های مذاکرات با شرایط موجود که قدس یهودی سازی شده و شهرک سازی ها تکمیل می شود تنها به این دلیل است که می خواهند محمودعباس را به میز مذاکره بکشانند که یک سری عقب نشینی ها را انجام دهد.

ابوشریف ادامه داد: کل برنامه آنها همان سخنرانی اوباما است که گفت اسرائیل را به رسمیت می شناسد و یک میلیون فلسطینی را از ساکنین اصلی به مقیم تبدیل می کند و آن ها هویت خود را از دست می دهند.

وی تاکید کرد: از مردم مصر می خواهیم پای میز مذاکرات بنشینند و مشکل خود را حل کنند. شرایط مصر به نفع دشمنان است که می خواهند شرایط بحرانی تر شود.

وی ادامه داد: در مورد سوریه نیز باز هم از همه طرف های سوری دعوت می کنیم که پای میز مذاکره بنشینند و مشکلات خود را حل کنند. هیچ طرف خارجی به دنبال منافع آن ها نیست آن ها سوریه را یا نابود شده و یا یک عامل برای اسرائیل می خواهند. بزرگترین مصیبت امت اسلامی در قرن اخیر سوریه است چرا که سوریه همیشه حامی مقاومت بوده است.

وی افزود: طرح های آمریکایی به نفع ملت سوریه نخواهد بود چون خودشان دشمن سوری ها هستند و من از سوری ها خواهش می کنم خودشان دور هم بنشینند و مشکلات را حل کنند.

در ادامه این جلسه حسین شیخ الاسلام مشاور بین الملل مجلس شورای اسلامی با بیان نکاتی درباره پیروزی انقلاب اسلامی و شعارهای حضرت امام درباره عقاید امام خمینی و همچنین آخرین پیام ایشان درمورد فلسطین نکاتی را مطرح کرد.

شیخ الاسلام گفت: نه تنها ملت ایران بلکه ملت اسلام باید در روز قدس به صحنه بیاید چرا که دشمن غافل ننشسته و برای منحرف کردن ملت فعالیت می کند.