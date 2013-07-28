به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این کارگردان مشهور که به تازگی جدیدترین فیلمش با عنوان "یاسمن آبی" با استقبال منتقدان روبه رو شده است، پس از تماشای نمایش تکنفره "مورت سال" در نیویورک گفت که وی نیز میخواهد همین کار را روی صحنه ببرد.
به این ترتیب به نظر میرسد این سینماگر کهنهکار قصد دارد پس از وقفهای 40 ساله بار دیگر به صحنه تئاتر بازگردد. او در گفتگویی با ورایتی اعلام کرده دلش میخواهد یک بار دیگر میکروفون را به دست بگیرد و برای تماشاگرانش به تنهایی روی صحنه برود.
با این حال او یادآوری کرده که این کار به سرعت امکانپذیر نیست و نیازمند تهیه مقدماتی است.
فیلمساز 78 ساله گفته است در این نوع نمایش تکنفره (استند آپ کمدی) باید چیزهایی را کنار هم بگذاری که یک ساعت خنده، خنده، خنده و خنده ایجاد شود. وقتی برای هدر دادن نداری. در یک فیلمنامه میتواند چیزهایی برای خنده در گوشه و کنار متن وجود داشته باشد اما روی صحنه باید بیایی و بتوانی یک خنده بگیری و بعد باز تکرار کنی و یک حرف خندهدار دیگر بزنی و باز یکی دیگر.
آلن که برای معرفی و حمایت از فیلم "یاسمن آبی" در سانفرانسیسکو حضور پیدا کرده است گفت نقش اول این فیلم را با فکر کردن به کیت بلانشت نوشته است. او همچنین اشاره کرد: بلانشت یکی از معدود بازیگران زن سینما است که فکر می کنم میتواند این نقش را بازی کند. بازی در این فیلم مثل در دست داشتن یک سلاح اتمی است که باید به دست بازیگری مثل او داده میشد.
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