جریمه 21 میلیارد ریالی متخلفان توسط تعزیرات حکومتی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه تعزیرات حکومتی شهرستان تنگستان اظهار داشت: همکاری مردم و مسئولان با تعزیرات حکومتی می‌تواند ما در رسیدن به اهداف مورد نظر یاری کرده و باعث شود تا خدمات بهتر و مطلوب‌تری را ارائه کنیم.

وی اضافه کرد: طی سه ماهه اول سال جاری بیش از سه هزار و 400 پروند در تعزیرات حکومتی استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفته که 21 میلیارد ریال جریمه شده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر افزود: در سال جاری سه هزار و 300 بارزسی مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری سازمان صنعت و معدن در استان بوشهر صورت گرفته است.

فرماندار تنگستان نیز در این نشست با تاکید بر لزوم ساماندهی بازار اهرم، اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های ما در شهرستان تنگستان فعالیت بعضی صنوفی است که فاقد پروانه کسب هستند زیرا مشکلاتی در سطح شهر برای شهروندان ایجاد کردند.

احمد جعفری نسب در ادامه خواستار همکاری صنعت، معدن و تجارت و اصناف برای برخورد قاطع با چنین صنوفی در سطح شهرستان شد و افزود: طی دو ماه گذشته گرچه رسیدگی به تخلفات پرونده‌های تعزیراتی در تنگستان به روز نبود اما در حل مشکلات مردم خوب عمل شده است.

وی خواستار همکاری و همراهی بیش از پیش مردم با تعزیرات حکومتی شهرستان برای رسیدگی به تخلفات صنوفی قانون گریز در سطح شهرستان تنگستان شد.

در این جلسه طی حکمی از سوی مدیرکل تعزیرات استان بوشهر، عبدالمجید خرم‌رخ به‌عنوان مسئول جدید اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تنگستان معرفی و از خدمات حسینی تقدیر و تشکر شد.