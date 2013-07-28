کشورهایی غربی که خود در ساختارهای داخلی از معضلات و مسایل جدی حقوق بشری رنج می برند و دامنه و عمق این معضلات نیز هر روز بیشتر می شود. با این وجود، در عرصه مناسبات بین المللی از حقوق بشر بعنوان ابزاری که به آن اشاره شد، استفاده می کنند تا در نهایت قدرت چانه زنی خود برای تامین منافع ملی کشورهای تابعه خود را در تعامل با دیگر کشورها افزایش دهند.

رویکردی که بصورت تدریجی و با گذر زمان، اعتماد کشورها به این مقوله را متزلزل می کند و گسترش دامنه این بی اعتمادی، نتیجه ای جز قربانی شدن حقوق بشر در پی نخواهد داشت.

ساختار حقوق بشر در هلند

به صورت کلی، در عصر حاضر ساختار حقوق بشر در کشورهای جهان و از جمله کشور پادشاهی هلند متاثر از سه محیط مختلف است:

- محیط داخلی (ساختارهای ملی)

- محیط منطقه ای (اتحادیه اروپایی)

- محیط بین المللی (ساختارهای بین المللی و جهانی)

از آنجایی که تاثیر و تاثر متقابل این محیط های سه گانه در عصر حاضر انکارناپذیر است، تمامی ساختارهای موجود و فعال حقوق بشری در این کشور و هر کشور دیگری، تحت تاثیر یکی از این سه محیط ایجاد شده و فعالیت می کنند.

جلوگیری از نقد هلوکاست

یهودیان هلند اقلیتی حدود 30 هزار نفری را در این کشور تشکیل می دهند که اکثریت آنها در شهر آمستردام سکونت دارند .

تبعیض ها و اعمال محدودیت ها و محرومیت ها نسبت به اقلیت های مقیم هلند به ویژه مسلمانان درحالی رو به افزایش است و وضعیت نگران کننده ای به خود گرفته که هرگونه انتقاد و به زیر سئوال بردن حادثه هولوکاست در این کشور با برخورد شدید و سریع مقامات و مراجع قضایی این کشور روبرو می شود.

هلند جزء 16 کشوری است که رد هولوکاست و ایجاد شک و تردید در مورد آن به بهانه توهین به گروهی خاص از مردم این کشور ممنوع است و در سال های اخیر و به ویژه از سال 2005 تلاش های زیادی از سوی برخی از جریان های افراطی این کشور صورت گرفته است که نه تنها نقد هولوکاست ممنوع باشد، بلکه حتی مجازات های قانونی تا یک سال زندان نیز برای کسانی که هولوکاست را انکار و یا حتی رد می کنند، اعمال گردد.

اینگونه برخوردهای دوگانه برای یک نظام سیاسی که داعیه حقوق بشر و مساوات در برخوردها و رفتارها دارد، کاملا غیرقابل پذیرش است. هیچ فرد حقیقی و حقوقی اجازه و امکان دست زدن به اقدامات و یا نوشتن و انتشار مطلبی بر ضد یا نقد حادثه هولوکاست را ندارد و این وضعیت در حالی است که در ارتباط با مسلمانان و اسلام به راحتی فیلم ها، کاریکاتورها و مطالب توهین آمیز تهیه و منتشر می گردد و هیچ اراده سیاسی برای جلوگیری از ترویج این رویه در درون سیستم تصمیم گیری، سیاسی و قانونگذاری این کشور مشاهده نمی شود.

ادامه دارد/