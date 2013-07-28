جانی دپ: خیلی با رها کردن بازیگری فاصله ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مترو، این بازیگر مشهور که اخیرا 50 ساله شده است، در اظهارنظر عجیبی می‌گوید که خیلی از رها کردن صنعت سینما فاصله ندارد.

وی که به تازگی با فیلم "یکه سوار تنها" راهی پرده‌های سینما شد، در گفتگویی با رادیو بی.بی.سی که قرار است فردا دوشنبه پخش شود گفته است وقتی به تعداد جملاتی که مجبورید در طول یک سال حفظ کنید و آنها را به زبان بیاورید فکر کنید، می بینید خیلی بیشتر از جملات خودتان است که از دهانتان بیرون می‌آید. او می‌گوید به همین دلیل بازیگری انتخابی احمقانه برای زندگی یک انسان است.

با این حال او گفته است آیا این به معنی این است که همه کارهایم را رها می‌کنم؟ نه من چنین چیزی نمی گویم اما می گویم فکر می‌کنم خیلی با رسیدن به این مرحله از تصمیم گیری درباره زندگی‌ام فاصله ندارم.

همچنین دیروز اعلام شد جانی دپ که قرار است در "سیندرلا 2"، "دزدان کاراییب 5" و "در جنگل" جلوی دوربین برود، می‌تواند انتخاب مناسبی برای بازی در نقش فردی مرکوری خواننده فقید نیز باشد. تا پیش از این ساشا بارون کوهن برای این نقش در نظر گرفته شده بود.

جدیدترین فیلم جانی دپ یعنی "یکه سوار تنها" با انتقاد منتقدان روبه رو شد و نتوانست استقبال همیشگی را به دست آورد.