به گزارش خبرنگار مهر، اسماعيل مفيدي ظهر يكشنبه در جلسه شوراي شهر با ارائه گزارش درآمدي سال 1391، و دو ماهه نخست سال 1392 شهرداري مشهد، اظهار كرد: بودجه سال 92 مبلغ 2 هزار ميليارد تومان است كه از اين ميزان 330 ميليارد تومان از بودجه سه ماهه نخست سال جاري محقق شد.

وي با بيان اينكه بودجه 92 نسبت به شاخصه تورم رشد خوبي داشته است، افزود: بودجه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از صد درصد افزايش داشته است.

مفيدي ادامه داد: بودجه نقدي سال 90 هزار و 47 ميليارد تومان و 855 ميليارد تومان ميزان وصول نقدي است كه 82 درصد آن محقق شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه وامور اداری شورای اسلامی شهر يادآور شد: بودجه 91 مبلغ هزار و 486 ميليارد تومان و ميزان درآمد نقدي 232 ميليارد تومان بود.

وي با تاكيد بر اينكه وصول نقدي بودجه 91، هزار و 344 ميليارد تومان است، افزود: از بودجه سال 91، 90 درصد محقق شده است.