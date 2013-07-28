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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۲۸

تیم نیک اندیش جایگزین سهمیه سپاهان در هندبال شد

تیم نیک اندیش جایگزین سهمیه سپاهان در هندبال شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: تیم نیک اندیش شهرداری اصفهان  برای حضور  در رقابت های لیگ برتر هندبال و به عنوان جایگزین تیم فولاد مبارکه سپاهان اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  با اعلام کناره گیری باشگاه فولادمبارکه سپاهان از ادامه حضور در رقابت های لیگ برتر هندبال و با رایزنی های انجام شده از سوی مسئولان هیات هندبال استان از این پس تیم نیک اندیش شهرداری اصفهان به عنوان نماینده اصفهان در لیگ برتر حضور خواهد یافت.

در این شرایط هیات هندبال استان اصفهان  در تداوم رسالت خود و برای حفظ سهمیه و سرپا نگه داشتن  هندبال دیار نصف جهان وظیفه خود دید تا از دیگر ظرفیت ها و سرمایه های این خطه استفاده کرده و حامی جدیدی را وارد این عرصه کند که خوشبختانه با لبیک مسئولان شهرداری  اصفهان و باشگاه نیک اندیش روبرو شد

کد مطلب 2105771

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