به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه که توسط دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی صادر شده است، آمده است:

در آستانه آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان که بنا به فرموده بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، روز جهانی قدس نام گرفته است و یکی از جلوه های حقیقی اتحاد انسجام و وحدت جهان اسلام و مسلمین با یکدیگر است، ملت مومن و روزه دار ایران اسلامی با پشت سر گذاشتن ایام و لیالی قدر و با تضرع، دعا و انابه به دلگاه ایزد متعاد و رب بی نیاز، آماده خلق حماسه سیاسی دیگری در عرصه ملی و بین المللی می شود تا صدای حقانیت تنیده شده در مظلومیت فلسطین و قدس شریف را بار دیگر در جهان فریاد زده و داد مظولم را از ظالمین و رژیم اشغالگر و سفاک قدس مطالبه کند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن دعوت از ملت بزرگ و همیشه در صحنه ایران اسلامی از عموم مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی، از عموم گروه ها، اقشار، اصناف مختلف مردمی، تشکل ها، احزاب، گروه ها، جناح ها و دسته های مختلف سیاسی – اجتماعی وفادار به آرمان های انقال اسلامی و قدس شریف می خواهد تا بار دیگر با خلق حماسه ای عظیم و در خورد شکوه و مجد و عظمت ایران و ایرانی با حضور انبوه، مثال زدنی و آگاهانه خود در راهپیمایی روز جهانی قدس که در بیش از 770 شهر از شهرهای کشور به سمت میعادگاه های نماز جمعه برگزار می شود سیلی محکمی به نظام استکبار و سلطه جهانی زده و با ارمان مقدس آزادی قدس شریف، این یادگاری بی بدیل حضرت امام خمینی (ره)، تجدید میثاق نمایند.

این راهپیمایی در تهران نیز از ساعت «10:30 صبح» از مسیرهای نه گانه زیر به سمت میعادگاه نماز جمعه تهران (دانشگاه تهران) با حضور امت قدرشناس و همیشه در صحنه ایران اسلامی برگزار خواهد شد؛ جدول مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران به شرح جدول زیر است: