به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه که توسط دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی صادر شده است، آمده است:
در آستانه آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان که بنا به فرموده بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، روز جهانی قدس نام گرفته است و یکی از جلوه های حقیقی اتحاد انسجام و وحدت جهان اسلام و مسلمین با یکدیگر است، ملت مومن و روزه دار ایران اسلامی با پشت سر گذاشتن ایام و لیالی قدر و با تضرع، دعا و انابه به دلگاه ایزد متعاد و رب بی نیاز، آماده خلق حماسه سیاسی دیگری در عرصه ملی و بین المللی می شود تا صدای حقانیت تنیده شده در مظلومیت فلسطین و قدس شریف را بار دیگر در جهان فریاد زده و داد مظولم را از ظالمین و رژیم اشغالگر و سفاک قدس مطالبه کند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن دعوت از ملت بزرگ و همیشه در صحنه ایران اسلامی از عموم مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی، از عموم گروه ها، اقشار، اصناف مختلف مردمی، تشکل ها، احزاب، گروه ها، جناح ها و دسته های مختلف سیاسی – اجتماعی وفادار به آرمان های انقال اسلامی و قدس شریف می خواهد تا بار دیگر با خلق حماسه ای عظیم و در خورد شکوه و مجد و عظمت ایران و ایرانی با حضور انبوه، مثال زدنی و آگاهانه خود در راهپیمایی روز جهانی قدس که در بیش از 770 شهر از شهرهای کشور به سمت میعادگاه های نماز جمعه برگزار می شود سیلی محکمی به نظام استکبار و سلطه جهانی زده و با ارمان مقدس آزادی قدس شریف، این یادگاری بی بدیل حضرت امام خمینی (ره)، تجدید میثاق نمایند.
این راهپیمایی در تهران نیز از ساعت «10:30 صبح» از مسیرهای نه گانه زیر به سمت میعادگاه نماز جمعه تهران (دانشگاه تهران) با حضور امت قدرشناس و همیشه در صحنه ایران اسلامی برگزار خواهد شد؛ جدول مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران به شرح جدول زیر است:
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ردیف
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مسیر
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مسیر شماره 1
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مسجد امام حسین (علیه السلام)، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران
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مسیر شماره 2
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مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی (قلعه مرغی)، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب، دانشگاه تهران
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مسیر شماره 3
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مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران
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مسیر شماره 4
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مسجد امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودیف میدان انقلاب، دانشگاه تهران
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مسیر شماره 5
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مسجد حضرت ابوالفضل (علیه السلام)، میدان توحیدف خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران
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مسیر شماره 6
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مسجد المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلابف دانشگاه تهران
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مسیر شماره 7
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مسجد الجواد (علیه السلام)، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران
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مسیر شماره 8
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مسجد امام جعفر صادق (علیه السلام)، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران
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مسیر شماره 9
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مسجد حضرت امیر (علیه السلام)، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب دانشگاه تهران
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