58 درصد مراکز توزیع سموم شیمیایی مازندران مسئول فنی ندارند

حسن مکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بازدید بعمل آمده از تعداد مرکز توزیع سموم شیمیایی در استان، حدود 61 درصد دارای مجوز و 36 درصد بدون مجوز در حال فعالیت هستند.
مکرمی افزود: 42 درصد این مرکز دارای مسئول فنی و 58 درصد فاقد مسئول فنی هستند.
وی با بیان اینکه 600 مرکز عرضه سموم شیمیایی در استان داریم، گفت: حدود 36 درصد مرکز توزیع سموم در مازندران بدون مجوز هستند.
مکرمی افزود: دبیرخانه ای در استانداری تشکیل شود تا بازدیدهای مستمری از واحدهای توزیع سموم در استان داشته باشیم.
رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: 36 درصد مراکز توزیع سموم شیمیایی در مازندران بدون مجوز فعالیت می کنند.
مکرمی اظهار کرد: یازده تیم نظارت متشکل از نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، استانداری و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، برای بررسی واحدهای عرضه سموم شیمیایی تشکیل شد.
