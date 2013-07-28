58 درصد مراکز توزیع سموم شیمیایی مازندران مسئول فنی ندارند

حسن مکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بازدید بعمل آمده از تعداد مرکز توزیع سموم شیمیایی در استان، حدود 61 درصد دارای مجوز و 36 درصد بدون مجوز در حال فعالیت هستند. مکرمی افزود: 42 درصد این مرکز دارای مسئول فنی و 58 درصد فاقد مسئول فنی هستند. وی با بیان اینکه 600 مرکز عرضه سموم شیمیایی در استان داریم، گفت: حدود 36 درصد مرکز توزیع سموم در مازندران بدون مجوز هستند. مکرمی افزود: دبیرخانه ای در استانداری تشکیل شود تا بازدیدهای مستمری از واحدهای توزیع سموم در استان داشته باشیم.

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: 36 درصد مراکز توزیع سموم شیمیایی در مازندران بدون مجوز فعالیت می کنند .