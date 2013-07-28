ثبت نام مسابقات تسنيم خانواده هاي دستگاه هاي فرهنگي كشور آغاز شد

محمد رضا مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: ثبت نام مسابقات قرآنی تسنیم با همکاری شورای توسعه فرهنگ قرآنی به صورت اينترنتي آغاز شده است.

وي با بیان اینکه این مسابقه با هدف گسترش معارف و فرهنگ غني قرآن كريم برگزار می شود، افزود: اين طرح در راستاي توانمند سازي و ارتقاي سطح اطلاعات قرآني پرسنل و خانواده ها مراكز فرهنگي طي دو مرحله به اجرا گذاشته مي شود.

مجتهد زاده گفت: مرحله اول اين مسابقه در آبان ماه سال جاري در مشهد و مرحله نهايي در دهه فجر برگزار مي شود.

مسئول دارالقرآن الكريم تبليغات اسلامي خراسان رضوي گفت: علاقمندان مي توانند جهت ثبت نام به آدرس اينترنتی WWW.teladat.com مراجعه و مراحل ثبت نام را طي كنند.

وي افزود: اين طرح با همكاري شوراي توسعه فرهنگ قرآني براي دومين سال متوالي در رشته هاي مفاهيم، حفظ، قرائت قرآن كريم برگزار مي شود.

مجتهد زاده با اشاره به اينكه در اين طرح فقط پرسنل رسمي و قراردادي ثابت دستگاههاي فرهنگي مي توانند شركت كنند، افزود: در این مسابقه در سطح استان كاركنان دستگاههاي فرهنگي شامل ادارات تبليغات اسلامي خراسان رضوي، اوقاف و امور خيريه، دفتر تبليغات اسلامي، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، حوزه هنري، بنياد شهيد و امور ايثارگران، آستان قدس رضوي، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آْموزان، مركز رسيدگي به امور مساجد، شوراي سياستگذاري ائمه جمعه ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي بعثه مقام معظم رهبري در سازمان حج و زيارت، ستاد اقامه نماز شركت خواهند داشت.