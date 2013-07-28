به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سیدی بوزید مهد انقلاب تونس شب گذشته شاهد اعتراضات شدیدی بود. اعتراضات در تونس از روز پنجشنبه تاکنون و در پی ترور محمد البراهمی یکی از رهبران مخالف این کشور آغاز شده است.

پلیس برای متفرق کردن مردم از گاز اشک آور استفاده می کرد. از سوی دیگر شرکای حزب اسلامی النهضه اعلام کردند که در حال رایزنی برای دستیابی به توافق جدیدی برای تقسیم قدرت هستند تا از این طریق ناآرامی ها در تونس متوقف شود.

از سوی دیگر پایگاه خبری العهد لبنان گزارش داد: یکی از مسئولان بلندپایه وزارت کشور تونس وجود دستگاه امنیتی موازی وابسته به حزب حاکم النهضه را تکذیب کرد.

برخی از نمایندگان مخالف در مجلس ملی موسسان روز شنبه پلیس ضد شورش را به انتقال طرفداران حزب النهضه در خودروهای امنیتی برای حمله به معترضان متهم کردند. این معترضان در مقابل مجلس تجمع کرده و خواهان انحلال مجلس ملی موسسان و سرنگونی دولت در پی ترور البراهمی شده بودند.

مخالفان معتقدند پلیس ضد شورش رفتار وحشیانه ای با معترضین دارد و حزب النهضه دارای دستگاه امنیتی موازی با وزارت کشور است.