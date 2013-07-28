فراخوان حضور در کارگاهی تنها برای نوشتن

به گزارش خبرگزاری مهر، مهديی يزدانی‌خرم، داستان‌نويس، اين ‌روزها قصد دارد با داستان‌نويسان جوانی که دغدغه‌ رمان و ادبيات دارند، حلقه‌ای ايجاد کند تا به تبادل تجربه‌های نوشتن بپردازند. کارگاه «جمعی برای نوشتن» به همين‌ منظور از تمام علاقمندان داستان‌نويسی دعوت می‌کند تا در اين فراخوان شرکت کنند.

علاقمندانِ شرکت در اين کارگاه بايد در ابتداي کار «طرح اصلي رمان» داشته باشند و تا پايان مردادماه آن را در قالب يک يادداشت هزار کلمه‌ای به آدرس tanhaneveshtan@gmail.com ارسال کنند. طرح‌های رسيده توسط يزدانی‌خرم بررسی خواهد شد و در نهايت نويسندگان انتخاب‌شده اين کارگاه را تجربه می‌کنند.

نويسنده‌ رمان‌هايی همچون «به ‌گزارش اداره‌ هواشناسي فردا اين خورشيد لعنتي...» و «من منچستريونايتد را دوست دارم»، معتقد است هدف از اين کارگاه بيش از هر چيز ايجاد فضايی براي نوشتن در چارچوب منظم و تبادل تجربه‌های رمان‌نويسی خواهد بود. کارگاه «جمعي براي نوشتن» بعد از انتخاب طرح‌های برگزيده از ميان آثار رسيده برگزار خواهد شد. اين کارگاه قصد دارد به شکل مستمر برگزار شود و هدفش کشف صداهای جديد در دنياي رمان ‌فارسي است. ارسال طرح براي بررسی، فقط از طريق ای‌ميل امکان‌پذير است و علاقه‌‎مندان در نهايت با دريافت ای‌ميل، از پذيرفته‌ شدن طرح‌ رمان‌شان در اين دوره اطلاع پيدا خواهند کرد.