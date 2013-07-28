پرداخت 255 میلیون تومان زکات بهاره در قم

حجت الاسلام حسن نوراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پرداخت زکات بهاره همزمان با برداشت بهاره گندم عنوان کرد: طی دو ماه اخیر در استان قم 18 میلیون و 400 هزار تومان زکات واجب به ستاد زکات امداد قم ارسال شده است.

وی در ادامه افزود: بالغ بر 20 میلیون تومان نیز زکات توسط ائمه جماعات از بخش جعفریه دریافت و جمع آوری شده و به امداد قم تحویل داده شده است.

رئیس ستاد احیاء زکات استان قم تصریح کرد: 200 میلیون تومان نیز طی چند ماه اخیر، زکات مستحبی که مختص به محصولات کشاورزی در استان قم جمع آوری شد؛ همچنین حدود 2 میلیون و 400 هزار تومان زکات گیلاس توسط این ستاد دریافت شده است.

نوراللهی اظهار داشت: زکاتی که به صورت نقد توسط ستاد زکات امداد قم تا به حال جمع آوری شده میان فقرا تقسیم شده و حدود 110 میلیون تومان از زکات دریافتی صرف ساخت و ساز مسکن محرومین و مددجویان شده است و مابقی نیز صرف ساخت و سازهای عام المنفعه شده است.

وی عنوان کرد: مطابق هرسال زکات واجب از بخش جعفریه جمع آوری شده و زکات مستحب نیز بیشترین مبلغ همچون سال های گذشته از بخش کهک دریافت شده است.

رئیس ستاد احیاء زکات استان قم با اشاره به مبلغ کل زکات دریافتی بیان کرد: در مجموع 255 میلیون تومان زکات بهاره بخش کشاورزی استان دریافت شده که از خرداد تا مرداد این مبلغ جمع آوری شده است.

نوراللهی در ادامه گفت: مهم ترین دغدغه اداره زکات جذب و صرف مبالغ زکات است برای اهداف بزرگ که در راستای رفع فقر و نیازهای محرومین خرج شود خواه مسکن باشد یا جهیزیه و هزینه های درمانی و ترخیص مددجویان بیمار.

وی افزود: در راستای جلوگیری از موازی کاری مسئولین ستاد زکات و خیرین، انتظار می‌رود خیرین در مصرف زکات با این ستاد مشورت داشته باشند و اگر قرار بر کمک‌های شخصی به نیازمندان آشنا می‌باشد، هزینه‌ها را به این اداره پرداخت و ستاد زکات معادل همان مبلغ را به نیازمند غیر مددجو می‌پردازد و اگر مددجوی کمیته امداد باشد تا 300 هزار تومان به نیازمندان کمک داده می‌شود.