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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۴۲

حجت الاسلام نوراللهی به مهر خبر داد:

پرداخت 255 میلیون تومان زکات بهاره در قم

پرداخت 255 میلیون تومان زکات بهاره در قم

قم - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد احیاء زکات استان قم بیان کرد: 255 میلیون تومان زکات بهاره بخش کشاورزی استان دریافت شده که از خرداد تا مرداد این مبلغتوسط ستاد زکات جمع آوری شده است.

حجت الاسلام  حسن نوراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پرداخت زکات بهاره همزمان با برداشت بهاره گندم عنوان کرد: طی دو ماه اخیر در استان قم 18 میلیون و 400 هزار تومان زکات واجب به ستاد زکات امداد قم ارسال شده است.

وی در ادامه افزود: بالغ بر 20 میلیون تومان نیز زکات توسط ائمه جماعات از بخش جعفریه دریافت و جمع آوری شده و به امداد قم تحویل داده شده است.

رئیس ستاد احیاء زکات استان قم تصریح کرد: 200 میلیون تومان نیز طی چند ماه اخیر، زکات مستحبی که مختص به محصولات کشاورزی در استان قم جمع آوری شد؛ همچنین حدود 2 میلیون و 400 هزار تومان زکات گیلاس توسط این ستاد دریافت شده است.

نوراللهی اظهار داشت: زکاتی که به صورت نقد توسط ستاد زکات امداد قم تا به حال جمع آوری شده میان فقرا تقسیم شده و حدود 110 میلیون تومان از زکات دریافتی صرف ساخت و ساز مسکن محرومین و مددجویان شده است و مابقی نیز صرف ساخت و سازهای عام المنفعه شده است.

وی عنوان کرد: مطابق هرسال زکات واجب از بخش جعفریه جمع آوری شده و زکات مستحب نیز بیشترین مبلغ همچون سال های گذشته از بخش کهک دریافت شده است.

رئیس ستاد احیاء زکات استان قم با اشاره به مبلغ کل زکات دریافتی بیان کرد: در مجموع 255 میلیون تومان زکات بهاره بخش کشاورزی استان دریافت شده که از خرداد تا مرداد این مبلغ جمع آوری شده است.

نوراللهی در ادامه گفت: مهم ترین دغدغه اداره زکات جذب و صرف مبالغ زکات است برای اهداف بزرگ که در راستای رفع فقر و نیازهای محرومین خرج شود خواه مسکن باشد یا جهیزیه و هزینه های درمانی و ترخیص مددجویان بیمار.

وی افزود: در راستای جلوگیری از موازی کاری مسئولین ستاد زکات و خیرین، انتظار می‌رود خیرین در مصرف زکات با این ستاد مشورت داشته باشند و اگر قرار بر کمک‌های شخصی به نیازمندان آشنا می‌باشد، هزینه‌ها را به این اداره پرداخت و ستاد زکات معادل همان مبلغ را به نیازمند غیر مددجو می‌پردازد و اگر مددجوی کمیته امداد باشد تا 300 هزار تومان به نیازمندان کمک داده می‌شود.

کد مطلب 2105785

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