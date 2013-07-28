سند ملی غذا تدوین شد/ انعقاد تفاهمنامه تولید نان ملی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید حاجی فرجی روز یکشنبه در مراسم افتتاح مجتمع نیمه صنعتی صنایع غذایی و انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور، گفت: برای اولین بار با تلاش همکاران انستیتو موفق به ایجاد دو بانک اطلاعاتی مهم در زمینه تحقیقات تغذیه در کشور شده ایم که شامل بانک اطلاعاتی تغذیه با 22 هزار تحقیق و مقاله است که تا سال 2012 جمع آوری شده اند و بانک اطلاعاتی مجموعه مقالات مرتبط با تغذیه در 10 سال اخیر که بازیابی شده و جزو اولین کشورهایی هستیم که این کارها را انجام داده ایم.

انعقاد تفاهمنامه کشوری تولید نان ملی

وی با اشاره تدوین آیین نامه مراقبت های تغذیه کودکان، افزود: ارتقای کیفیت نان نیز از برنامه های کاری سه ماهه اخیر انستیتو بوده است که با تاکید دکتر طریقت منفرد وزیر بهداشت انجام شده است.

حاجی فرجی افزود: کارگروه تخصصی و فنی این پروژه تشکیل شده و از وزارتخانه های مرتبط همچون صنعت، تجارت و جهادکشاورزی نیز نمایندگانی در این کارگروه حضور دارند.

وی ادامه داد: چالشهای چندین ساله کیفیت و ارتقای نان در این کارگروه بررسی شده و در نهایت به یک تفاهمنامه رسیده ایم که اگر به امضای وزرای مذکور و رییس موسسه استاندارد برسد موجب ارتقای تولید نان در کشور خواهد شد.

تدوین اسناد ملی غذا و ایمنی غذایی

حاجی فرجی از تدوین دو سند ملی غذا و ایمنی غذایی توسط این انستیتو خبر داد و گفت: این اسناد با همکاری تمام سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط با بحث غذا همچون وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو تدوین شده اند.

وی افزود: کار تدوین سند ملی غذا در 60 جلسه گروهی انجام شده و 11 ماه طول کشید و تقدیم شورای سلامت و امنیت غذایی شده که اگر به تصویب برسد، اجرایی خواهد شد.

حاجی فرجی بیان داشت: هر سال 1000 نفر تدوین سند ایمنی غذا در بحث مواد غذایی و آشامیدنی را بر عهده داشته اند که این سند نیز باهمکاری سازمان غذا و دارو نهایی شده است.

رشد 417 درصدی مقالات انستیتو تحقیقاتی تغذیه

وی از رشد 417 درصدی مقالات انستیتو تحقیقاتی تغذیه خبر داد و اظهار داشت: علاوه بر مقالات داخلی مقالات خارجی نیز به نسبت سال 90 از رشد 150 درصدی برخوردار شده است.

پایلوت مجتمع تولید نیمه صنعتی پلنت در 5 فاز

حاجی فرجی، راه اندازی پایلوت مجتمع تولیدنیمه صنعتی پلنت در 5 فاز را مورد اشاره قرار داد و گفت: این مجتمع در 5 فاز در مدت دو سال به بهره برداری کامل می رسد و امروز فازهای اول و دوم آن با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: در این مجتمع برقراری ارتباطات تحقیقاتی، مشاوره ای، آموزشی، تکنولوژیکی و فنی با موسسات دولتی و غیردولتی انجام خواهد شد.