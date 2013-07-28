به گزارش خبرنگار مهر، امیر جانی پور بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اين طرح در گروه كالاهاي پرتقاضا شامل مواد غذايي، گوشت و فرآورده شيري، خرما، شيريني، ميوه اجرا مي شود.

وي بیان کرد: در اجراي اين طرح بازرسان به صورت مستمر و روزانه تا پايان ماه رمضان بر نحوه عرضه و همچنين قیمت اين نوع كالاها نظارت مي كنند.

جانی پور با اشاره به وجود 19هزار واحد صنفی در استان، اظهار داشت: بازرسان به منظور جلوگيري از هرگونه بي نظمي در عرضه كالا، كم يا گران فروشي با متخلفان برخورد قانونی مي كنند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری طرح ضیافت در تمام مناطق استان گفت: نمايشگاه ها و فروشگاههاي عرضه كالا طرح ضيافت در سطح استان مورد استقبال خوبي قرار گرفته و اغلب بازديدكنندگان از نحوه عرضه كالا رضايت داشته اند.

رئیس اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ارائه اجناس و كالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز مردم در محل نمايشگاه تأثير بسزايي در كاهش قيمت كالا در بازار داشته است.

وی افزود: علاوه برنمايشگاه هاي طرح ضيافت، فروش فوق العاده كالاهاي تنظيم بازار در تمام فروشگاه هاي زنجيره اي، بازارهاي كالاهاي مصرفي و واحدهاي صنفي ديگر نیز انجام می شود.

جانی پور از مردم خواست هرگونه تخلف را به سامانه گوياي 124 اين سازمان گزارش دهند.