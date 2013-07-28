برگزاري نمازجمعه در 24 نقطه از استان يزد/ توسعه 5 هزار متري مسجد ملااسماعيل

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا شريفي، پيش از ظهر يكشنبه در نشستي خبري به مناسبت سالروز برگزاري نخستين نمازجمعه بعد از انقلاب اسلامي اظهار داشت: در ستادهاي نمازجمعه استان يزد بيش از دو هزار نفر به صورت افتخاري مشغول فعاليت هستند.

وي با بيان اينكه جديدترين ستاد و مركز اقامه نماز جمعه در استان يزد مربوط به منطقه عقدا است، افزود: با توجه به درخواستي كه از سوي مردم و مسئولان عقدا شده بود، اواخر سال گذشته ستاد برگزاري نمازجمعه در آنجا تشكيل و امام جمعه تعيين و نمازجمعه اقامه شد.

شريفي عنوان كرد: مناطقي مي توانند درخواست برگزاري نمازجمعه داشته باشند كه حداقل پنج هزار نفر جمعيت داشته باشند، بيان كرد: علاوه بر جمعيت، موارد ديگري همچون اشتياق مردم به شركت در نمازجمعه، فاصله منطقه با محل هاي برگزاري نمازجمعه و .... نيز حائز اهميت است.

35 درصد شركت كنندگان نمازجمعه هاي يزد را جوانان تشكيل مي دهند

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه در استان يزد در مجموع استقبال از نمازجمعه خوب ارزيابي شده است، افزود: هر هفته بين 30 تا 35 درصد شركت كنندگان در نمازجمعه هاي استان يزد را جوانان تشكيل مي دهند.

شريفي با اشاره به دستورالعملي كه مبني بر جذب جوانان به نمازهاي جمعه ارائه شده است، خاطرنشان كرد: يكي از برنامه هايي كه براي گستردگي بيشتر حضور جوانان در نمازجمعه داريم، جوان سازي ستادهاي برگزاري نمازجمعه در نقاط مختلف استان است.

مسئول شوراي سياستگذاري ائمه جمعه استان يزد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تعيين محورهاي نمازجمعه عنوان كرد: در خطبه اول كه اصولا مباحث مذهبي و اخلاقي مطرح مي شود، شخص امام جمعه با توجه به سليقه خود و مباحث مطرح در منطقه، خطبه را مي خواند اما براي خطبه دوم كه عموما سياسي است، محورهاي مطالب با توجه به مناسبت ها در سايتي به نام امامت قرار مي گيرد و ائمه جمعه مي توانند براي خطبه خواني خود از آن بهره بگيرند.

احداث مصلي در چهار نقطه از استان يزد

شريفي در بخش ديگري از اين نشست با اشاره به ساخت و ساز مصلي در استان يزد اظهار داشت: نمازهاي جمعه معمولا در مساجد جامع و مساجد بزرگ شهرها و بخش ها برگزار مي شود اما با توجه به لزوم وجود مكانهاي مناسب، از ابتداي انقلاب اسلامي شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در سطح كشور اقدام به احداث مكانهاي مناسب و مصلي براي برگزاری نمازجمعه كرده است.

وي افزود: در استان يزد نيز چند مصلاي بزرگ در احمد آباد اردكان، ميبد، اردكان و تفت در حال ساخت است و در برخي مناطق نظير هرات،‌ مروست و ميبد نيز زمين مصلي خريداري شده و در صورت تامين اعتبار، به زودي عمليات ساخت آن آغاز مي شود.

شريفي در مورد ساخت مصلي در يزد نيز عنوان كرد: با توجه به اينكه مسجد ملا اسماعيل كه از ابتدا به عنوان مكان برگزاري نمازجمعه از آن استفاده شد، بسيار بزرگ و پاسخگوي برگزاري اين فريضه است، فعلا سرمايه گذاري در مكان ديگري در برنامه نيست و گرچه موضوع احداث مصلي در پايانه قديم يزد هنوز منتفي نيست اما برنامه جدي نيز براي احداث آن نداريم.

افزايش پنج هزار مترمربعي مسجد ملا اسماعيل يزد

وي تاكيد كرد: در عوض بر اساس برنامه ريزي انجام شده قرار است فضاي مسجد ملا اسماعيل يزد، پنج هزار مترمربع افزايش پيدا كند.

شريفي افزود: تاكنون هزار مترمربع آن به فضا اضافه شده و به زودي با تملك اراضي، چهار هزار متر ديگر نيز به فضاي مسجد ملا اسماعيل يزد اضافه مي شود.