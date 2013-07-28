به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی بانک مسکن با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نمایندگان وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان سازمان حسابرسی و بانک مرکزی و نمایندگان مجمع در سالن اجتماعات ادارات مرکزی بانک مسکن برگزار و صورت های مالی ان تصویب شد.



در این جلسه، پس از ارائه گزارش عملکرد بانک مسکن ، صورت‌های مالی بانک در سال 1391 بررسی شد و مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت. در ادامه، پیشنهاد افزایش سرمایه از سوی هیات مدیره بانک مطرح و با موافقت اعضای مجمع، سرمایه بانک مسکن به میزان 30،735 میلیارد ریال تصویب شد.



وزیر امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت از تلاش‌های بانک مسکن در همراهی و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت تقدیر کرد و گفت: بانک مسکن در اجرای طرح مسکن مهر تلاش مضاعف داشته است.

سید شمس الدین حسینی گفت: بانک مسکن برای 2.4 میلیون واحد مسکونی در تمام شهرها و روستاهای کشور تسهیلات پرداخت کرده است که تاکنون حدود 15000 میلیارد ریال آن بازپرداخت و به بانک مرکزی عودت داده شده و معوقات آن نیز از میانگین معوقات بانکی کشور، کمتر است.



وی افزود: بانک مسکن براساس مصوبات دولت به تداوم برنامه مسکن مهر، اهتمام ویژه دارد.



حسینی همچنین از همکاری صمیمانه بانک مسکن در بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی، بوشهر، هرمزگان و سیل مازندران قدردانی کرد و افزود:‌ سال گذشته مصوبه کارگشای بانک مسکن در حمایت از دولت برای بازسازی این مناطق به ویژه زلزله زده آذربایجان شرقی، افتخار ثبت رکورد در تعداد، کیفیت و سرعت بازسازی مناطق زلزله زده را رقم زد.



