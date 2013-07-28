به گزارش خبرگزاری مهر، دکور فیلم "شهر موش‌ها" علاوه بر سوله‌ اصلی که بالغ بر هزار و 500 مترمربع در بوستان ولایت در حال احداث است، سوله‌ دیگری را هم در برمی‌گیرد. قرار است در این سوله صحنه‌های داخلی شهر موش‌ها ساخته شود. این سوله نیز در بوستان ولایت قرار دارد.

محسن شاه‌ابراهیمی، طراح دکور و صحنه‌ فیلم "شهر موش‌ها" درباره‌ چگونگی ساخت دکور در این دو سوله گفت: ساخت دکور در این دو سوله به‌طور موازی پیش می‌رود ولی قطعا سوله‌ دوم زودتر آماده می‌شود که فیلمبرداری نماهای داخلی را شروع کنیم.

وی افزود:به دلیل این که حجم کاری شهر اصلی بیشتر از زمانبندی‌مان است به این نتیجه رسیدیم که یکی– دو صحنه‌ داخلی را آماده بکنیم که فیلمبرداری شروع بشود و به صورت موازی، سوله‌‌‌ اصلی هم که حجم بیشتری کار لازم دارد، تکمیل ‌شود.



با ساخت و آماده شدن سوله‌ جدید دکور فیلم "شهر موش‌ها" این پروژه وارد فاز جدیدی می‌شود و فیلم‌برداری نماهای داخلی آن به زودی آغاز خواهد شد.