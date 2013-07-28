کاهش 80 درصدي تصادفات فوتي در ايلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علي دولتي ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشريح اين خبر گفت: فرهنگ سازي مناسب،رعايت قانون از سوي رانندگان و اجراي طرح هاي انظباط ترافيکي از عوامل عمده کاهش حوادث رانندگي در معابر درون شهري استان ايلام است.

وي اضافه کرد: همزمان با شروع فصل تابستان و آغاز سفرهاي مردم طرح ويژه پليس راهنمايي و رانندگي آغاز و با برنامه ريزي دقيق و حضور پر رنگ ماموران در سطح خيابان ها مرحله اول مسافرت هاي مردم تا حدود زيادي با کاهش حوادث رانندگي همراه بود.

فرمانده انتظامي استان ايلام به اجراي مرحله دوم طرح تابستانه پليس پس از ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: از هم اکنون تدابير و برنامه هاي ويژه اي براي باقي مانده تعطيلات تابستانه انديشيده شده و اميدورايم اين مرحله نيز شاهد کاهش تصادفات در جاده هاي استان باشيم.

اين مقام انتظامي حفظ سلامت مردم را اولويت اجراي طرح هاي انظباط ترافيکي عنوان کرد و گفت:پليس در کنار کار فرهنگي و آموزش همگاني با رانندگان پر خطر و حادته آ فرين برابر قانون برخورد خواهد کرد.

سردار دولتي تعريض معابر و از بين بردن نقاط حادثه خيز را از ضرورت هاي فضاي شهري استان ايلام خواند و گفت:طي چند سال اخير اقدامات موثري در اين زمينه انجام شده است ولي کافي نبوده و نياز به کار و فعاليت بيشتر مي باشد.

وي ابراز اميدواري کرد: با همراهي خوب مردم و تلاش تمام دستگاه هاي دولتي همواره شاهد کاهش حوادث رانندگي در سطح استان ايلام باشيم.

مرگ دختر 11ساله درسقوط از تاب شهر بازي ايلام

وی بیان داشت: دختر 11ساله اي که مشغول تاب بازي در پارک چغاسبز ايلام بود به علت سقوط از روي تاب جان خود را از دست داد.

این مسئول عنوان کرد: اين حادثه شب گذشته درشهر بازي پارک چغاسبز ايلام به وقوع پيوست.

وی اظهار داشت: دختر که مشغول تاب بازي بود دريک لحظه از روي تاب سقوط وبا سر به زمين افتاد.

وي گفت:بلافاصله مبينا که به خون آغشته بود به بيمارستان منتقل شد ولي متاسفانه به علت شدت جراحات وارده دربيمارستان فوت کرد.

کشف150 کيلو چاي قاچاق درشيروانچرداول

فرمانده انتظامي استان ايلام از کشف بيش از150 کيلو چاي قاچاق دراين شهرستان خبرداد.

دولتی گفت: ماموران ايست وبازرسي پل سيمره اين مقدار کالاي قاچاق را درداخل يکدستگاه ميني بوس کشف وضبط کردند.

وي اضافه کرد: اين مقدار چاي قاچاق که از مرزهاي غربي وارد کشور شده ،قرار بود به استان هاي جنوبي قاچاق شود.

فرمانده انتظامي ایلام با اشاره به طرح ويژه مقابله با قاچاق کالا وارز گفت:پليس اين شهرستان گلوگاههاي ورودي وخروجي را تحت کنترل دارد.

وی از مردم خواست درصورت اطلاع از قاچاق کالا مراتب را به پليس 110 گزارش نمايند.

نقش نيروهاي انتظامي در تاريخ دفاع مقدس بايد پررنگ تر شود

فرمانده انتظامي استان ايلام با اشاره به تلاش نيروهاي ژاندارمري، کميته و شهرباني در زمان جنگ گفت: نقش نيروهاي انتظامي در تاريخ دفاع مقدس بايد پر رنگ تر شود.

وی گفت:حماسه هشت سال دوران دفاع مقدس سند افتخار ملت بزرگ ايران اسلامي است.

وي با تاکيد بر اينکه توان دفاعي مرزداران در زمان جنگ تحميلي قابل ستايش بود ،گفت: سلحشوران ايران اسلامي در دوران دفاع مقدس عزت و اقتدار نظام را به نمايش گذاشتند.

فرمانده انتظامي استان ايلام با اشاره به اينکه تاريخ دفاع مقدس بايستي به خوبي به نسل هاي بعد منتقل شود گفت : ژاندارمري، کميته و شهرباني به عنوان نيروهاي انتظامي آن دوران هر کدام نقشي بي بديل در حفظ و حراست از مرزها و حفظ آرامش کشور داشتند.

وي در ادامه گفت: نيروهاي ژاندارمري در اوايل جنگ 8 ساله از جمله اولين نيروهايي بودند که به دفاع از خاک کشور پرداختند ولي در کتاب ها و تاريخ انقلاب آنچنان که شايسته است به اين فداکاري ها پرداخته نشده است.

سردار دولتي با اشاره به اينکه ژاندارمري در آن روزگار از وجود دلير مرداني همچون شهيد خرمرودي بهره مند بوده است گفت: شايسته است که رشادت هاي عزيزان نيروي انتظامي که در دوران دفاع مقدس در قالب نيروهاي ژاندارمري،کميته و شهرباني در آن روزگار به دفاع از کيان جمهوري اسلامي ايران مي پرداختند پررنگ تر شود.

اوقات فراغت دانش آموزان فرصتي براي آموزش

فرمانده انتظامي استان ايلام با اشاره به حضور پليس در اردوهاي دانش آموزان فرصت مناسبي براي آموزش و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي است.

سردار دولتی اظهار داشت: قشر دانش آموز به عنوان آينده سازان کشور خيل عظيمي از جمعيت کشور را به خود اختصاص داده اند.

وي اضافه کرد: وجود استعداد ها و توانمندي هاي بالقوه در اين قشر حاکي از جايگاه ويژه آن ها در چرخه زندگي اجتماعي کشور مي باشد .

فرمانده انتظامي استان ايلام تصريح کرد: امروزه همزمان با تغييرات عمده در زندگي و تغيير از شکل سنتي به شکل صنعتي آن دانش آموزان را در شرايط سختي قرار داده است .

وي با تأکيد بر وجود استعدادهاي ناب در بين جوانان و نوجوانان گفت: مي توان با برنامه ريزي دقيق و آموزش مناسب از وقوع بسياري از آسيب ها جلوگيري کرد.

سردار دولتی حضور پليس در بين دانش آموزان را در اين راستا عنوان کرد و گفت: نيروي انتظامي با آموزش هاي حضوري ، پخش فيلم ، برپايي نمايشگاه و برگزاري مسابقه و جشنواره هاي مختلف توانسته است در اين راستا گام هاي تأثيرگذاري را بردارد.

وي در ادامه به حضور کارشناسان پليس در اردوهاي دانش آموزي اشاره کرد و گفت: اين يک فرصت مناسب براي آموزش است.

فرمانده انتظامي استان ايلام خاطر نشان کرد: تابستان امسال با برنامه ريزي هاي صورت گرفته و هماهنگ با آموزش و پرورش استان برنامه هاي متنوعي را براي دانش آموزان خواهد داشت.