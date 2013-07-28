سعید باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین ثمرات برنامه بسیج سلامت و ایمنی نوجوانان، جوانان و دانش آموزان هماهنگی‌های درون بخشی و برون بخشی از سال 1385 تاکنون است که در این راستا 83 جلسه کمیته ستاد استانی با 826 مصوبه برگزار شده است.

وی بیان داشت: برگزاری 45 جلسه هماهنگی با روسای کمیته‌های علمی-اجرایی پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز در مرکز بهداشت استان با تصویب 319 مصوبه تا پایان سال 1391 از دیگر اقدامات انجام شده در راستای اجرایی کردن برنامه بسیج سلامت و ایمنی دانش آموزان است.

رئیس گروه بهداشت و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از اجرای فاز اول ارزیابی وضعیت موجود رفتارهای مخاطره آمیز در دانش آموزان هفت تا 18 ساله استان در سال 89-88 خبر داد و تصریح کرد: آموزش و توجیه مدیران و مشاوران مدارس در زمینه چگونگی اجرای برنامه حفظ آرامش در مدارس، چاپ، تهیه و توزیع منشور حفظ آرامش در کلیه مدارس دوره راهنمایی و دبیرستان به منظور پیشگیری از رفتارهای خشونت آمیز به اجرا درآمد.

باقری به سه تکنیک کنترل خشم با عناوین(تکنیک دوری گزینی، خود آرام سازی و تنفس کنترل شده) ویژه دانش آموزان و والدین در پیشگیری ازسوانح و حوادث اشاره کرد، گفت: آموزش قوانين استفاده از وسايل نقليه عمومي و سرويس،كاهش بريدگي‌ها، سوختگي و ايمن‌سازي کارگاه های مدارس در پیشگیری از مصرف دخانیات از برنامه‌های به اجرا درآمده است.

وی ادامه داد: ابلاغ و اجرای قوانین و آئین نامه‌های اجرایی در خصوص کنترل و نظارت بر ممنوعیت و محدودیت مصرف دخانیات در مراکز و اماکن عمومی در کلیه مدارس، آموزش پیشگیری و کنترل اضطراب و افسردگی به دانش آموزان و والدین آنها، آموزش مقابله با فشار همسالان در مصرف دخانیات به ویژه قلیان و پیشگیری از کم تحرکی، راه اندازی پایگاه بهبود استقامت قلبی- عروقی و ترکیب بدنی جهت دانش آموزان دارای اضافه وزن و چاق از اولویت‌های اجرای برنامه بسیج سلامت دانش آموزان است.

باقری انجام ورزش صبحگاهی و پیاده روی را برای تمام دانش آموزان از ضروریات خواند و گفت: افزایش آگاهی و بهبود عملکرد اولیای مدارس در خصوص تغذیه دانش آموزان، ارتقا آگاهی و بهبود عملکرد دانش آموزان و خانواده ها در خصوص اصول تغذیه صحیح، بالا بردن آگاهی والدین در حوزه اهمیت مصرف صبحانه و میان وعده، تغذیه در دوران امتحانات از اقدامات انجام شده است.

وی بررسی علل گرایش دانش آموزان به مواد مخدر و راه های پیشگیری از اعتیاد و آموزش در مورد تغییرات روانی رفتاری دوران بلوغ را از محورترین مباحث این برنامه خواند و بیان داشت: آموزش مهارت های خود آگاهی و ابراز وجود، کنترل هیجانات، پیشگیری ازرفتارهای جنسی پرخطر،آموزش ایمنی بلوغ از دیگر اقدامات صورت گرفته در این نهاد است.