به گزارش خبرگزاری مهر، هوشیار لاریجانی کارشناس مسئول امور کتابخانههای عمومی استان تهران با اعلام این خبر گفت: با عنايت به فرا رسيدن ماه پرفضيلت رمضان و در راستای ابلاغ نهاد كتابخانههای عمومی كشور، جرايم ديركرد كتابهاي امانت داده شده در صورت عودت در ماه مبارك رمضان، بخشیده شده و تمام هزينههای مربوط به ديركرد كتابها مورد بخشودگی واقع میشود.
وی با بیان این که بیش از 9 هزار نفر به کتابخانههای عمومی استان تهران بدهکار هستند، درباره منابع تأخیری کتابخانههای تهران گفت: از کل منابع حاضر در کتابخانههای عمومی استان 23398 جلد با تأخیر در امانت اعضاء هستند. به عبارت دیگر از هر 100 جلد کتاب موجود در کتابخانهها یک چهارم جلد کتاب جزو منابع تاخیری محسوب میشوند.
لاریجانی گفت: مدت زمان بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب محدود است. این بخشودگی تا پایان ماه مبارک رمضان است و قابل تمدید نیست.
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