امنیت در کشور حاصل فرهنگ بسیجی است/ دشمنان از بسیج و تفکر بسیجی هراس دارند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بصیرتی سه هزار نفری بسیجیان استان کرمانشاه، پیش از ظهر یکشنبه با حضور آیت‌الله حسن ممدوحی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، فرماندهی و جانشین فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در محل حسینیه ثارالله سپاه نبی اکرم (ص) برگزار شد.

در این مراسم آیت الله حسن ممدوحی بسیجیان را به اقیانوسی تشبیه کرد که نیروی الهی بوده و در تمام صحنه ها ی حق علیه باطل حضور داشته اند.

وی افزود: تمام مستکبرین جهان از این نیروی عظیم الهی هراسیده و از بسیج و تفکر بسیجی واهمه و هراس دارند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به فرهنگ ایثار و شهادت که نشات گرفته از فرهنگ بسیجی است گفت: کشور ما کشوری بسیجی و دارای این فرهنگ است که هم اکنون به سرتا سر جهان نیز ریشه دوانده و کشورهایی چون سوریه را از چنگال طاغوت نجات داده است.

وی افزود: در واقع این منطق بسیجی بود که باعث شد سوریه شکست نخورده و این فرهنگ بسیجی است که امنیت را در کشور برقرار کرده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: اقدامات انجام گرفته توسط بسیج همگی در راستای ایجاد امنیت در جامعه بوده و در واقع اقتدار و آرامش کشور همه مرهون نیروهایی چون نیروی بسیج است.

ممدوحی در بخش دیگر با اشاره به قرار گرفتن حزب الله در لیست تروریستی جهان گفت: قرار گرفتن حزب‌الله لبنان در لیست تروریستی اقدام احمقانه‌ای بوده که با بازیگری آمریکا انجام شده است.

وی هم چنین با اشاره به فرارسیدن روز قدس خواستار شرکت آحاد مردم در این راهپیمایی عظیم شد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگر به شب های قدر اشاره کرد و گفت: این شب ها شب های تزکیه نفس است و بسیجیان در این مسئله باید به عنوان الگویی در میان جوانان باشند.

آیت الله ممدوحی، در پایان برنامه های ماهواره را خطر بزرگی برای جوانان دانست و گفت: برنامه‌های ماهواره خطر بزرگی برای انحراف جوانان و خانواده‌ها است و خانواده ها باید بر کارهای فرزندانشان مدیریت و آنان را از آثار مخرب این برنامه ها دور کنند.

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام غلامرضا گودرزی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه برگزاری چنین مراسماتی را باعث رشد بصیرت‌افزایی بسیجیان عنوان کرد.