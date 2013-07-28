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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۵۴

شاخص کل بورس افزایش یافت

شاخص کل بورس افزایش یافت

در داد و ستدهای روز جاری، شاخص کل بورس با صعودی 261 واحدی مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در داد و ستدهای روز جاری شاخص کل با رشدی 261 واحدی به رقم 56 هزار و 551 رسید.

در معاملات امروز شاخص صنعت نیز 237 واحد افرایش یافت و در عدد 47 هزار و 994 واحد ایستاد. بازار اول با 309 واحد افرایش در 44 هزار و 352 واحد قرار گرفت. در مقابل بازار دوم با ریزش همراه بود و با کاهش 163 واحدی به عدد 96 هزار و 860 واحد رسید.

در پایان معاملات امروز بورس اوراق بهادار تهران، معامله گران 524 میلیون برگه سهم را به ارزش یک هزار و 763میلیارد ریال در 57 هزار نوبت معاملاتی دادو ستد کردند. در پایان معاملات امروز ارزش بازار به رقمی بالغ بر 271 هزار میلیارد تومان رسید.

کد مطلب 2105809

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