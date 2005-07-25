آمريكا درباره حضور نظاميانش در ژاپن تجديد نظر مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري رويترز، ژنرال"بوروس رايت" در پاسخ به اين سؤال كه گفتگوهاي دو كشور در چه وضعيتي است اعلام كرد:"كار بسيار سخت و پر تكاپوئي است و براي اين كار سخت رهبري خوبي هم صورت مي گيرد".

رايت اظهار داشت كه گزارش هائي كه در پائيز ارائه خواهد شد حداقل پيشرفتي را در چگونگي و مسير گفتگوها نشان خواهد داد.

"يوشينوريو اوهنو" وزير دفاع ژاپن نيز كه در اينباره و پيرامون گفتگوها صحبت مي كرد آن را "مسئله اي بزرگ" توصيف كرد.

اوهنو با ابراز اميدواري به اينكه مسئله با رضايت دوطرف حل و فصل شود، افزود:اين تعديل نيرو روابط بين آمريكا و ژاپن را براي صد سال آينده پيش بيني و پي ريزي خواهد كرد .

لازم به ذكر است كه گفتگوي بين دو كشور براي تجديد نظر در توافقات نظامي بويژه استقرار نظاميان آمريكائي در خاك ژاپن بعد از چند دهه نارضايتي شهروندان ژاپن در نقاطي كه نيروهاي آمريكائي در آنجا مستقر هستند صورت گرفت بطوريكه "ميزوهوفوكوشيما" رهبر حزب سوسيال دموكرات ژاپن در اوائل شهريور ماه سال گذشته در واكنش به سقوط يك بالگرد آمريكائي در منطقه اي مسكوني اعلام داشت كه وي از مقامات دولت آمريكا خواسته است تا به اوكيناوا بروند و از مردم آنجا به خاطر سقوط بالگرد نيروي دريائي آن كشور در ماه اخير پوزش بخواهند.

فوكوشيما همچنين در ملاقات خود با "ديويد شير" كاردار سفارت آمريكا در امور سياسي نامه اي را با مضمون اعتراض به جورج بوش رئيس جمهور آمريكا، تحويل وي داده و از وي درخواست نمود تا پايگاه هوائي فوتما متعلق به نيروي دريايي آمريكا را ببندد و بدون قيد وشرط سرزمينهاي اشغال شده ژاپن را به آن كشور بازگردانده و بطور كامل موافقتنامه هاي بين ژاپن و آمريكا را در خصوص نيروهاي نظامي بازنگري و در اين خصوص تجديد نظر كند.

درپي اين اعتراضات ارتش آمريكا مقررات جديدي براي نيروهاي خود از جمله محدوديت رفت و آمد وضع كرد ليكن اين مساله مشكل را كاملاً حل نكرد و درپي درخواست شهروندان ژاپني مقامات دو كشور خواستار تعديل در توافقات نظامي شدند.

همچنين يكي ديگر از معضلات مربوط به استقرار نيروهاي آمريكائي در خاك ژاپن ، مسائل ضد اخلاقي است ( كه تجاوز يك افسر نيروي هوائي آمريكا به يك دختر 10 ساله ژاپني درشهر اوكيناوا يكي از نمونه هاي آن بود) كه از سوي سربازان آمريكائي عليه شهروندان ژاپني اعمال مي شود كه عمدتاً از سوي پرسنل جوان نيروهاي آمريكائي صورت مي پذيرد.

ژنرال رايت درخصوص اين پرسنل جوان در ژاپن اظهار داشت كه گفتگوها در اين خصوص منجر به ائتلافي قوي خواهد شد.