به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل انتظاري، ظهر يكشنبه در جلسه شوراي شهر با اشاره به تفريغ بودجه سال گذشته، اظهار كرد: براساس تفريغ بودجه، سال گذشته كل بودجه شهرداري 3 هزار و 400 ميليارد تومان بود كه اين مبلغ اعم از درآمد شهرداري، اوراق مشاركت و كمك هاي دولتي است اما از آنجايي كه با كاهش كمك هاي دولتي مواجه بوديم و امكان انتشار اوراق مشاركت وجود نداشت اين رقم به 2 هزار و 120 ميليارد تومان كاهش يافت.

وي ادامه داد: در بودجه سال گذشته شهرداري مشهد اعتبارات هزينه اي 17 درصد و اعتبارات تملك دارايي و عمراني 83 درصد بود.

وي بيان كرد: تفريغ بودجه دقيق ترين و مدرن ترين سندي است كه دخل و خرج يك ساله شهرداري را در بخش عملياتي منعكس مي كند.

وي ادامه داد: طبق آئين نامه شهرداري معاونت امور مالي و اداري شهرداري بايد گزارش تفريغ بودجه را تا انتهاي ارديبهشت تقديم شوراي شهر كند اما اين زمان هر سال تا پايان شهريورماه تمديد مي شود.

وي يادآور شد: با هماهنگي و تدبير شوراي شهر و شهرداري موفق شديم ركورد جديدي را در دوره شوراي سوم داشته باشيم و تا مهلت مقرر قانوني اين تفريغ ارائه شد.

وي افزود: بر اساس تفريغ بودجه، سال گذشته بودجه شهرداري مشهد 3 هزار و 400 ميليارد تومان بود كه عملكرد آن نشان مي دهد 63 درصد اين بودجه محقق شده است.