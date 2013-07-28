روز قدس خروش مسلمان آزاده علیه طاغوت رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، خدایار ظفری ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان نهاوند در سالن اجتماعات فرمانداری اظهار کرد: راهپیمایی روز قدس برای همراهی برادران و خواهران مسلمان فلسطینی و همچنین مبارزه با دشمنان قسم خورده اسلام برگزار می شود.

ظفری با تاکید بر حضور پرشور ملت ایران در این راهپیمایی، افزود: مطمئنا مردم اشهرستان نهاوند در کنار دیگر برادران و خواهران خود در سراسر دنیا در حمایت از ملت مظلوم فلسطین حضوری حماسی خواهند داشت.

وی افزود: ستادهای شهرستانی که مسئولیت برگزاری این مراسم را دارند باید توجه داشته باشند که مسیری راهپیمایی روز جهانی قدس برای مردم روزه دار شهر نهاوند از فبل آماده و بدون هیچ گونه مشکلی باشد.

معاون فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: بخشداران شهرهای برزول، گیان و فیروزان با تشکیل جلسات ستاد هماهنگی راهپیمایی روز جهانی قدس تسهیلات و زمینه لازم را برای حضور با شکوه مردم فراهم نمایند.

خدایار ظفری بیان داشت: باید از ظرفیت خوب رسانه ای در شهرستان نهاوند استفاده کنیم تا ضمن تشویق مردم برای حضور در این مراسم فراهم و مسیرهای راهپیمایی را در اولین فرصت به مردم اطلاع رسانی کنند.

ظفری در پایان افزود: مراسم روز جهانی قدس در نهاوند روز جمعه آینده از ساعت 11 صبح در مقابل مسجد شهید حیدری آغاز و تا مصلی امام خمینی(ره) ادامه خواهد داشت.