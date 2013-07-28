  1. استانها
۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۰۴

رستم پور عنوان کرد:

يك واحد مسكوني مددجويي در روستاي دوستكوه رودسر واگذار شد

رودسر – خبرگزاری مهر: يك واحد مسكوني مددجويي طی مراسمی در روستاي دوستكوه شهرستان رودسر واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس كميته امداد شهرستان رودسر ظهر امروز در این مراسم گفت: از ولادت امام حسن مجتبي (ع) تا شهادت مولا ي متقيان علي (ع) در کشور هفته اكرام و ايتام نامگذاري شده است.

روح الله رستم پور ماه مبارک رمضان را بهترین فرصت برای دستگیری از نیازمندان دانست و بر ضرورت ترویج فرهنگ نوعدوستی در جامعه تاکید کرد.  

وی اظهار داشت: این منزل متعلق به يكي از ايتام زیر پوشش كميته امداد است كه با زيربنای 45 متر مربع با اعتباري افزون بر 18 ميليون تومان از محل اعتبارات بنياد مسكن و بلاعوض كميته امداد و آورده شخصي مددجو ساخته شده است.

رئیس کمیته امداد رودسر یادآور شد: شش واحد مسكوني در هفته دولت و 16 واحد ديگر در دهه فجر  امسال افتتاح و  به بهره برداري مي رسد.

