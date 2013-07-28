رباط کریم صاحب اورژانس اجتماعی می شود/ خیران به کمک آسیب دیده های اجتماعی آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره بهزیستی رباط کریم پیش از ظهر امروز در مراسم كلنگ زني ساختمان اورژانس اجتماعي در این شهرستان اظهار داشت: زمين این مركز اورژانس اجتماعي واقع در شيريندر است که از سوي شهرداري و شوراي اسلامي شهر رباط كريم به بهزيستي اهدا و توسط نيكو كار علي گيوه چيان مديرعامل خيريه فخرالملوك احداث خواهد شد.

خدامعلی نورایی افزود: این مرکز با کمک خیر مذکور با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان احداث خواهد شد.

ارائه خدمات تخصصی مشاوره ای به آسیب دیده های اجتماعی

این مسئول عنوان کرد: با توجه به اینکه شهرستان رباط کریم بین چند استان کشور قرار گرفته و به تبع آن نرخ رشد جمعیت و مهاجرت به این شهرستان روز به روز گسترش می یابد، به طور قطع افراد آسیب دیده اجتماعی مانند کودکان آزار دیده، زنان بی سرپرست، کارتن خوابان و .... نیز در شهرستان سکنی می گزینند.

نورایی ادامه داد: در واقع آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی از استانهای غربی کشور به تهران و از تهران نیز به شهرستانهای حاشیه ای مانند رباط کریم انتقال می یابد که باید در این زمینه اقدامات لازم را برای کاهش آنها انجام داد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم یادآور شد: در این زمینه اداره بهزيستي علاوه بر ساماندهي افراد آسیب دیده اجتماعی، بايد در جهت ارائه خدمات مناسب بر اساس استانداردها اقدامات لازم را انجام دهد.

وی اضافه کرد: در واقع باید با ارائه خدمات ريشه اي و تخصصي به افراد آسیب دیده و مشاوره های مختلف، شرايط بازگشت اين گروه از مددجويان را به زندگي سالم و شايسته فراهم شود.

آسیبهای اجتماعی در رباط کریم کاهش می یابد

در ادامه این مراسم فرماندار شهرستان رباط کریم طی سخنانی با ابراز خرسندی از کمک خیرین برای احداث چنین مراکزی اظهار داشت: به طور قطع اگر خیرین در بخشهای مختلف اعم از مدرسه سازی، بیمارستان سازی و چنین مراکزی یار و یاور دستگاه های دولتی نبودند، ارائه خدمات به اقشار خاص مانند معلولان و ... محدود می شد اما هم اکنون به برکت وجود این افراد، روز به روز شاهد پیشرفت و احداث مراکز مختلفی هستیم.

بیژن سلیمان پور افزود: کنترل و کاهش بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی، در دسترس قرار دادن خدمات تخصصی و اورژانسی سازمان بهزیستی به آحاد جامعه، ارتقای سطح دانش و آگاهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی در خصوص مسائل و مشکلات اجتماعی و کمک به درک موقعیت خوددر شرایط بحرانی، ارتقای توانمندیهای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی جهت مقابله با مسائل اجتماعی در شرایط بحرانی از طریق ارائه خدمات تخصصی و به موقع، ارتقای آگاهی ها و شناخت خانواده و اجتماع نسبت به نیازهای مراجعان به منظور تسهیل فرایند حل مسئله در شرایط بحرانی، شناسائی مناطق و کانونهای آسیب زا و انجام مداخلات تخصصی در جهت دسترسی برابر به خدمات اجتماعی شناسایی آسیبهای اجتماعی نوپدید و باز پدید ایجاد زمینه مشارکت مردم و سازمانهای غیردولتی مداخله موثر به منظور کاهش جرایم و جلوگیری از تشدید بحران و آسیبهای اجتماعی و کاهش صدمات بر اقشار در معرض آسیب از جمله اهداف راه اندازی این مراکز است.

وی ادامه داد: وجود امكانات و ابزارها امر خدمت رساني در سازمان بهزيستي را سريع و آسان مي كند و به طور قطع وجود این مرکز سهم شایانی در کاهش آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی در شهرستان رباط کریم دارد.

این مسئول گفت: در حال حاضر فرمانداری رباط کریم آمادگی هرگونه همکاری برای ساخت چنین مراکز خدماتی را در شهرستان دارد و از خیرین و بخش خصوصی حمایت می کند.

شرایط برای بازگشت افراد آسیب دیده اجتماعی به کانون گرم خانواده فراهم می شود

همچنین امام جمعه شهرستان رباط کریم نیز در ادامه این مراسم با اشاره به اجر معنوی و اخروی اقدام خیرین در راستای احداث چنین مراکزی بیان کرد: خیرانی که برای بهتر شدن زندگی افراد آسیب دیده تلاش می کنند، اجر ویژه ای را در درگاه خداوند دارند.

حجت الاسلام حسین علی محمدی نژاد اذعان داشت: بازگشت به کانون گرم خانواده یکی از اهداف اصلی در مراکز اورژانس اجتماعی است که سعی می شود با ارائه مشاوره های تخصصی به افراد آسیب دیده، آنها را به سمت خانواده خود گرایش داد.

وی ادامه داد: در هر جامعه ای به منظور پاسخگویی به نیازهای مردم و حل مشکلات آنها برنامه هایی تدوین و اجرا می شود که در کشور ما نیز با هدف ارائه مشاوره های تخصصی به افراد آسیب دیده اجتماعی، اورژانس اجتماعی راه اندازی شده است.

این مسئول گفت: یکی از ویژگی های این مراکز ارائه خدمات اجتماعی متنوع، تخصصی بودن، به موقع و در دسترس بودن است تا از این طریق ارائه خدمات اجتماعی به مردم محدود به زمان و مکان نشود.

محمدی نژاد ادامه داد: هدف از راه اندازی اورژانس اجتماعی، پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی شایع و در حال شیوع است، در واقع این نوع مداخلات، گسترش آسیبها را در جامعه به حداقل می رساند و زمینه را برای توانمندسازی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و بازگشت آنها به زندگی سالم را فراهم می آورد.

امام جمعه شهرستان رباط کریم افزود: در واقع مهم ترین هدفی که مرکز اورژانس اجتماعی دنبال می کند، فراهم آوردن پایگاهی امن برای ارجاع اولیه هر نوع آسیب اجتماعی است.

لازم به ذکر است که كلنگ ساختمان اورژانس اجتماعي رباط کریم با حضور امام جمعه، فرماندار، دادستان، شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر، معاون امور اجتماعي بهزيستي استان تهران، رئيس بهزيستي شهريار و جمعي از مسئولين و خيرين شهرستان به زمين زده شد.