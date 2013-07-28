70 درصد از دانش آموزان به سمت رشته های فنی و کار و دانش هدایت می شوند

محمدعلی امانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه 500 انش آموز دامغانی در 18 رشته تحصیلی در هنرستان های فنی و کار و دانش مشغول به تحصیل هستند، یادآور شد: یکی از سیاست های وزارت آموزش و پرورش در سند چشم انداز افق 1404 هدایت 70 درصد از دانش آموزان به سمت رشته های فنی و کار و دانش است.

وی افزود: در پی اجرای سیاست های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش طرح توسعه متوازن رشته های فنی و کارو دانش در شهرستان دامغان با عنوان هدایت تحصیلی دانش آموزان آغاز و به مرحله اجرا در آمد.

مدیر آموزش و پرورش دامغان افزود: به علت بازار کار بهتر، رفع بیکاری، ایجاد شغل برای آینده دانش آموزان از مهمترین اهداف و سیاست های وزارت آموزش و پرورش در برنامه توسعه پنج ساله کشور است که تا پایان سال 92 باید 51 درصد از دانش آموزان در رشته های فنی و کار و دانش تحصیل کنند.

امانی در خاتمه اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با اجرای این طرح دانش آموزان را برای ادامه تحصیل به سمت رشته های فنی و کار و دانش سوق دهیم.