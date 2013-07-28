بزرگداشت شهادت شهید نوژه مرداد ماه امسال در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل الهی تبار ظهر یکشنبه در کارگروه گردشگری شهرستان همدان گفت: سالروز شهادت شهید نوژه 25 مرداد ماه در شهرستان همدان برگزار می شود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون در حوزه باغ موزه همدان تعطیلی صورت نگرفته است.

باغ موزه همدان در دو شیفت روز و شب آماده استقبال از بازدید کنندگان است

الهی تبار اظهار داشت: باغ موزه همدان در دو شیفت روز و شب آماده استقبال از بازدید کنندگان است.

رئیس باغ موزه دفاع مقدس استان همدان همچنین بیان داشت: ویژه برنامه هایی بر حسب مناسبت های ملی و استانی نیز در موزه دفاع مقدس همدان اجرا می شود.

وی در ادامه بیان داشت: یکی از ظرفیت های موجود در باغ موزه همدان استفاده از آبنمای موزیکال موزه است که شنبه شب ها اجرا می شود.

رئیس باغ موزه دفاع مقدس استان همدان با بیان اینکه شکایاتی از مسافران مبنی بر عدم اطلاع رسانی کشوری و بین المللی در زمینه باغ موزه همدان دریافت شده است، گفت: با توجه به این امر باید به این مهم توجهی ویژه داشت.

اطلاع رسانی در حوزه معرفی باغ موزه همدان تقویت شود

الهی تبار گفت: باید اطلاع رسانی در حوزه معرفی باغ موزه همدان تقویت شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در آرامگاه باباطاهر همدان گفت: وجود دست فروشان در ورودی آرامگاه باباطاهر شکلی زننده دارد که باید در این راستا نیز اقداماتی صورت گیرد.

رئیس باغ موزه دفاع مقدس استان همدان در ادامه افزود: متاسفانه بنر های غیر مرتبط نیز به صورت داربست فضای دید آرامگاه باباطاهر را گرفته است.

الهی تبار در پایان سخنانش اظهار داشت: باغ موزه همدان با وجود ظرفیت هایی که دارد می تواند بسیار تاثیر گذار بوده و زمینه ساز جذب و توسعه گردشگران داخلی و خارجی نیز باشد.