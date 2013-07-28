به گزارش خبرنگار مهر، این متون مربوط به عناونین برنامه درسی سطح دو (کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد) است که در سطح دو حلقه اولی و حلقه ثانی از کتاب دروس فی علم اصول شهید صدر توسط استاد آیتالله ایروانی در اسلوب جدید بازنویسی و اصلاح شده است.
هدف از این اصلاح برطرف کردن دشواریهای بیان و روش مولف در کتاب دروس فی علم اصول بوده که توسط استاد ایروانی این کتاب هم اکنون جهت تدریس در برنامه درسی سطح دو آماده اجرا است.
در همین حال یکی دیگر از کتب آمادهشده به منظور تدریس در حوزههای علمیه خواهران درسنامه روش پژوهش است که این اثر توسط حجتالاسلام حیدریفر تالیف شده و رویکرد جدیدی را در ارائه مباحث روش تحقیق و نیز ارائه مباحث امر پژوهش دارد.
درسنامه فقه از دیگر عناوین تالیفی جدید است که توسط حجتالاسلام فلاحزاده تهیه شده و یک دوره کامل آموزش احکام با توجه به مسائل مختلف هر باب است و آموزش احکام و مسائل گوناگون را ارائه داده است.
در مورد کتب تالیفشده به منظور تدریس در مقطع سطح سه حوزههای علمیه خواهران نیز می توان به مسائل جدید کلامی از تالیفات تازه دفتر تدوین متون حوزههای علمیه خواهران اشاره کرد که توسط حجتالاسلام خسروپناه تالیف و جهت تدریس در سطح سه تهیه شده است.
تالیف جدید کتاب قرآن و عهدین نیز توسط حجتالاسلام صادقنیا به منظور تدریس در سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآنی نیز تالیف شده است.
کتاب عقائد خاصه شیعه اثر حجتالاسلام فرمانیان از آثار دیگری است که به منظور تدریس در سطح سه به نگارش درآمده است.
به گزارش مهر، مدیر تدوین متون حوزههای علمیه خواهران کشور در این باره اعلام کرد: متون درسی حوزههای علمیه متناسب با نیازهای علمی آموزشی و اهداف برنامههای درسی تهیه و تالیف میشود و همواره پس از یک دوره ارزیابی، نسبت به اصلاح، بازبینی یا تالیف جدید کتب اقدام میشود. همچنین در تهیه تالیفات، علاوه بر بازنگری کتب موجود، نسبت به تامین متون آن دسته از عناوین درسی که فاقد متن مناسب جهت تامین سرفصلهای برنامه هستند، توجه مستمر وجود دارد تا با بهرهگیری از مولفان و اساتید توانمند در عرصههای علمی مورد نیاز، بتوان دغدعه اساتید را در اجرای برنامه و دغدغه طلاب را جهت در اختیار داشتن محتوای غنی و مناسب بر طرف کرد.
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