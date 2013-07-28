تب مالت در کمین است/ مردم يزد مراقب باشند

سيد مهدي موسوي پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تب مالت یک بیماری باکتریایی و مشترک بین انسان و دام است که عامل آن در بدن دام های اهلی به ویژه بز، گوسفند، گاو و سایر حیوانات مبتلا وجود دارد و دام آلوده میلیاردها باکتری را از شیر، ادرار و ترشحات رحمی هنگام سقط یا زایمان دفع می کند.

وي افزود: شیر این دام ها چنانچه جوشانده یا پاستوریزه نشود و یا در صورت مصرف محصولات غير بهداشتي مانند خامه، بستنی و پنیر تازه باعث ابتلاي انسان به این بیماری می شود.

كارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشكي يزد ادامه داد: با توجه به احتمال شیوع بیماری تب مالت در فصل تابستان به علت مصرف بیشتر لبنیات در این فصل به منظور پیشگیری و کنترل این بیماری، طرح همکاری مشترک اداره کل دامپزشکی استان با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در دستور کار قرار گرفته است.

موسوی پور گفت: تشکیل تیم های بازدید مشترک با حضور نمایندگان بهداشت، دامپزشکی و تعزیرات حكومتي در دستور كار اين ادارات قرار گرفته است كه بازدید از مراکز عرضه فرآورده های لبنی و برخورد قاطع با متخلفان، برخورد جدی با دستفروشی مواد لبنی، ارائه آموزش های عمومی و ... از عمده اهداف این همکاری است.

وی افزود: با توجه به گسترش مراکز عرضه شیر خام در سطح شهر، شبکه های دامپزشکی شهرستان، ضمن شناسایی این واحدها، تشدید کنترل بهداشتی و نمونه گیری شیرهای عرضه شده، اقدامات لازم براي حذف شیر های غیر قابل عرضه از این واحدها را به عمل آورده اند.

موسوی پور ضمن تأکید بر تداوم نظارت های لازم بر اینگونه مراکز، از تمامی شهروندان خواست، يراي حفظ سلامت خود از شیر و فرآورده های پاستوریزه استفاده كنند و اگر چنانچه در مواردی شیر را به صورت فله تهیه كردند حتما آن را جوشانده تا آلودگی احتمالی شیر از بین رفته و با اطمینان بیشتری مصرف شود.