پیچ و خم اداری تشدید کننده ساخت وسازهای غیر مجاز در البرز/ تمرکز زدایی تسکین موقت درد

به گزارش خبرنگار مهر، پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و در عنوانی بهتر ساماندهی ساخت و ساز آن هم در شهرهای بزرگ و به خصوص مهاجر پذیر امری است که به تنهایی از عهده یک نهاد و یا ارگان بر نمی آیند و اگر تمامی مسئولان ذیربط در آن دخیل نشوند کار به آنجایی می رسد که دیگر نمی توان کاری کرد.

پدیده یاد شده به معضلی در شهرهای بزرگ به خصوص استان البرز که مستعد مهاجرت افراد فراوانی است تبدیل شده است، اهمیت و حساسیت این موضوع موجب شد تا بار دیگر مدیران استانی البرز پیش از ظهر امروز در سالن جلسات شهدای دولت در قالب "ستاد ساماندهی ساخت و ساز و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در البرز" گردهم آیند تا این موضوع را با دقت نظر بیشتری پیگیر شوند.

بنا به دستور جلسه قبل بنا بود مدیران کل مربوطه گزارش ها و مثال های عینی از تخلفات اتفاق افتاده در سطح استان را انعکاس دهند تا برای آنها چاره اندیشی شود اما برخی از مدیران تنها به ارائه گزارش عملکرد خود در این حوزه اکتفا کردند که البته با تذکر نیز مواجه شدند.

در این جلسه فرمانداران شهرستان های استان البرز گزارش از وضعیت ساخت و ساز و به خصوص از نوع غیرمجاز آن برای حاضران ارائه کردند.

پیچ و خم مراحل اداری عامل عمده ساخت و ساز غیر مجاز

فرماندار اشتهارد در این جلسه گفت: خوشبختانه میزان ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان اشتهارد فراوان نیست اما بسیاری برای دیوار کشی در حریم شهر تحت پوشش جهاد کشاورزی و بخشداری ها تقاضای مجوز دارند که متاسفانه به دلیل پیچ و خم های اداری بسیاری به امر ساخت غیر مجاز روی آورده اند.

ابوالفضل اینانلو ادامه داد: بحت دیگر که در شهرستان اتفاق افتاده است تصرف اراضی دولتی در اختیار منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی است که متاسفانه تصرفات عدوانی در آن صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: طبق گزارش های انجام شده به این دو دستگاه مسکن و شهرسازی برای بازپس گیری این اراضی طرح شکایت کرده است.

فرماندار شهرستان اشتهارد در پایان از استاندار درخواست کرد با تصرف اراضی ملی با جدیت برخورد شود.

گاهی احکام قضایی برای برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز تعدیل می شود

فرماندار شهرستان طالقان از دیگر مسئولانی بود که باید نسبت به موضوع جلسه ارائه گزارش می کرد، وی در ابتدا به جاذبه های این شهرستان از جمله سد و رودخانه طالقان، محیط سرسبز مناسب برای تفریح و آب و هوای بسیار خوب اشاره کرد و گفت: شهرستان طالقان به واسطه دارا بودن این امکانات استعداد بالقوه ای در ساخت و سازها غیر مجاز دارد و با آنها برخورد جدی خواهد شد.

ساسان دلاویز ادامه داد: افرادی که قدرت مالی زیادی دارند، افراد با نفوذ کاری و اداری و افرادی که به صورت همزمان دو مبحث اول و دوم را دارا هستند سه دسته ای هستند که بیشترین ورود را به بحث ساخت و ساز غیر مجاز می کنند.

وی با تاکید بر ایکه باید با این سه دسته برخورد سختی انجام شود، اظهار داشت: برای مثال در رو به روی دریاچه که خارج از بافت است افرادی که نفوذ کاری و اداری دارند ویلا سازی کردو ما نمی توانیم جلو آنها را بگیریم.

فرماندار طالقان گفت: گاهی اوقات به دلیل نفوذ افراد احکام قضایی تعدیل می شود.

البته اظهارات وی با واکنش استاندار البرز مواجه شد و وی گفت: استانداری و فرمانداری ها بالاترین نهاد حاکمیتی در استان و شهرها هستند و هیچ کس حق چنین عملی را ندارد، شما معرفی کنید برخورد جدی خواهیم کرد.

پیشنهاد تمرکز زدایی در ارائه مجوزهای ساخت و ساز

فرماندار شهرستان نظرآباد نیز در تایید سخنان فرماندار اشتهارد مبنی بر پروسه سخت قانونی برای برخی مجوزهای ساخت ساز پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای بررسی ارائه مجوز به برخی زمین ها برای ساخت را داد.

ابراهیم کسائیان گفت: اگر برای ارائه مجوزها سخت از تمرکز زدایی شود و ارائه مجوزها با نظارت به شهرستان های وحول شود بسیاری از پروسه های پر پیچ و خم اداری رفع خواهد شد.

تحویل اسامی افراد دخیل در ساخت و ساز غیر مجاز به مرجع قضایی

فرماندار شهرستان کرج آخرین فرمانداری بود که در این حوزه به ارائه گزارش پرداخت.

مهدی ایران نژاد گفت: چهار جلسه پیرامون این امر با معاونت عمرانی، شورای تامین و شهرداری داشته ایم و خوشبختانه شهردار نیز در ان امر خوب ورود کرده است.

وی ادامه داد: در پی پیگیری ها انجام شده اسامی افراد دخیل در ساخت و ساز غیر مجاز در جاده چالوس و خط چهار حصار به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

تغییر کاربری در زمین های کشاورزی بدون مجوز جهاد کشاورزی جرم است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز که البته تیر پیکان تغییر کاربری زمین های کشاورزی به سمت وی روانه بود به ارائه بندهای قانونی در این خصوص پرداخت و گفت: مرجع تشخیص اراضی کشاورزی و باغی جهاد کشاورزی است، نظر جهاد کشاورزی به عنوان مرجع رسمی تلقی می شود و هرگونه تغییر کاربری در زمین ها بودن اخذ مجوز از جهاد جرم محسوب شده و ماموران جهاد کشاورزی موظف به جلوگیری از این اقدامات هستند.

مسعود کریمی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون 410 مورد پرونده تغییر کاربری برای 170 هزار متر مربع زمین تشکیل و به مراجع قضای تحویل داده شده است.

وی گفت: در طی پنج ماه گذشته چها عملیات بزرگ برای برخورد با تغییر کاربری زمین ها کشاورزی انجام شده است که متاسفانه در این عملیات ها تعدادی از کارمندان زخمی و تعدادی از آنها بی حرمتی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با تاکید بر کمبود نیرو برای برخورد با این مشکل، ادامه داد: طبق قانون باید نیروی انتظامی و نماینده دادسرا نی در امر برخورد با متخلفان با جهاد کشاورزی همکاری کنند.